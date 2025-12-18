開箱羅馬米其林二星鑰飯店！享私人露台　走7分鐘到西班牙廣場

▲羅馬奢華酒店「維倫全球奢華精品飯店」（Hotel Vilòn）外觀。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／義大利報導

全球奢華酒店市場產值在疫後年年增長，獨特性、個人化服務、結合五感體驗的特色酒店更受頂級客群青睞。位於羅馬的「維倫全球奢華精品飯店」（Hotel Vilòn）結合優越地理位置、高隱私性、獨特景觀與細膩服務，成為許多旅人心中的秘境奢華飯店，更獲得米其林二星鑰認證，《ETtoday新聞雲》實際開箱，一探這間旅宿的魅力。

「維倫全球奢華精品飯店」隱身在靜謐巷弄中，實際上飯店建築為16世紀落成的歷史宅邸，過去曾一度作為修道院、學校，直到2018年由義大利奢華酒店集團「Shedir Collection」承接，改造為精品飯店，且距離羅馬知名景點「西班牙階梯」步行僅約7分鐘就能抵達。

▲▼飯店迎賓櫃檯。（圖／記者蔡玟君攝）

走進飯店大門，彷彿來到羅馬的私人宅邸。業者捨棄常見的站立式櫃檯，改以坐式櫃檯迎賓，從辦理入住開始，都有專人1對1服務，並一路引領，介紹館內空間、房內所有設施，彷彿旅人在羅馬的私人管家，讓人感受到親切細緻的服務。

▲飯店內結合藝術品、繽紛色彩、植栽，打造出獨特視覺風格。（圖／記者蔡玟君攝）

維倫全球奢華精品飯店全館僅有17間客房與套房，結合歷史建築、藝術品以及充滿戲劇張力性的色彩、家具，每一個角落都彷彿穿梭在不同電影場景般，讓人記憶深刻。

▲▼維隆露台花園套房。（圖／記者蔡玟君攝）

▲套房私人露台可以享有「博爾蓋賽宮」私房視角。（圖／記者蔡玟君攝）

部分客房更擁有私人戶外露台，以「維隆露台花園套房」為例，從露台能欣賞義大利最具權勢的世家之一「博爾蓋賽家族」所屬的「博爾蓋賽宮」花園私房視角，讓旅客在現代飯店中感受羅馬歷史氛圍，是入住這裡最獨特的奢華體驗；而套房內也細分出臥室、走入式衣帽間、寬敞的衛浴空間，並提供完整的Diptyque備品。

▲▼餐廳「Adelaide Ristorante & Salotto」結合酒吧與餐廳服務，早晚氣氛大不同。（圖／記者蔡玟君攝）

▲戶外用餐區。（圖／記者蔡玟君攝）

▲飯店早餐提供Semi Buffet的方式提供。（圖／記者蔡玟君攝）

飯店內的主餐廳「Adelaide Ristorante & Salotto」結合餐廳與酒吧功能，提供季節性義大利料理，旅客可在此小酌，或享用早、晚餐，室內用餐區同樣以不同藝術品與大膽色調，碰撞出視覺強烈的空間，戶外用餐區則以大量植栽妝點，打造成一處隱秘、敞亮的寧靜空間。

▲維倫全球奢華精品飯店是「全球奢華精品酒店聯盟」一員，也獲得米其林二星鑰認證。（圖／記者蔡玟君攝）

獨具風格的優勢也讓維倫全球奢華精品飯店除了是「全球奢華精品酒店聯盟」（Small Luxury Hotels of the World，縮寫為SLH）的一員外，也屢獲殊榮，包括獲得米其林二星鑰認證，同時也名列全球知名旅遊平台「Trip.com」推出的嚴選系列「Trip.Best」中的「2025 Trip.Best 拉齊奧大區奢華酒店排行榜」第10名。

「Trip.Best」是由Trip.com透過AI方式以品質、受歡迎程度、聲譽、特色4大核心標準，從飯店、體驗、餐廳嚴選出不同推薦名單，且每個月隨時依照網友聲量、趨勢進行更新，提供最推薦的選擇清單。

例如旅客可透過APP搜尋目的地城市飯店，再選擇「Trip.Best」專區，就可從奢華、網美打卡、最佳美食、四星飯店等不同類別中，看到網友聲量最高的飯店排名、價格、評價作為預訂靈感，非常方便。

▲西班牙階梯與西班牙廣場相聯接。（圖／達志影像／美聯社）

■維倫全球奢華精品飯店周邊景點推薦

1.西班牙廣場與西班牙階梯

西班牙廣場名列世界文化遺產，是羅馬最知名的景點之一，在過去電影《羅馬假期》在西班牙階梯取景後，更吸引全球旅人前來朝聖，在廣場的破船噴泉也是熱門取景地。鄰近西班牙廣場的孔多蒂街（Via dei Condotti）更是羅馬熱門購物區，還有許多特色咖啡廳林立，讓旅客從景點拍照、購物、吃美食一次滿足。

▲聖天使城堡。（圖／翻攝自聖天使城堡官網）

2.聖天使城堡

聖天使城堡（Castello di Sant' Angelo）距離維倫全球奢華精品飯店只要10分鐘車程，曾經作為陵墓、軍事要塞、教堂，現在已成為博物館，館內收藏眾多藝術品、壁畫，而露台更被譽為是羅馬最佳夕陽觀賞處，也推薦可以與聖天使橋一起拍照。

▲從聖彼得大教堂頂端俯瞰聖彼得廣場。（圖／記者蔡玟君攝）

3.梵蒂岡

從鄰近聖天使城堡的協和大道一直走，除了可以經過各國領事館外，沿著大道直走就能進入梵蒂岡聖彼得廣場，包括壯觀的廣場雕像、圓柱，以及聖彼得大教堂、西斯汀教堂、梵蒂岡博物館都是代表景點，建議要遊覽梵蒂岡至少要安排一天至兩天才能逛得完。

而2025年適逢25年一度的聖年，旅客更能體驗穿過25年才開一次的「聖門」進入教堂內，聖門僅開放到2026年1月6日為止，可要把握機會。