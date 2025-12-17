小籠包無限享用　紅豆食府信義店也推「868元吃到飽」

▲紅豆食府「小籠包」。（圖／取自紅豆食府臉書）

記者黃士原／台北報導

紅豆食府敦南店吃到飽方案已經結束，不過業者日前加碼，信義店也開始在平日中午提供吃到飽方案，每人868元，活動到明年1月30日，喜歡上海料理與點心的民眾趕快預約。

知名餐廳「紅豆食府」以道地上海料理聞名，是許多民眾聚餐的熱門選擇，敦南店在熄燈前曾推出吃到飽感謝祭。雖然敦南店已結束營業，不過紅豆食府日前再加碼，信義店也推出感恩回饋活動，午餐一樣每人868元（10%服務另計），可享有近30道上海點心與經典料理吃到飽，像是上海生煎包、心太軟、蜜汁叉燒包、小籠包都可以無限續點。

▲紅豆食府「心太軟」。（圖／取自紅豆食府臉書）

自助吧檯上則供應四喜烤麩、醋溜川耳、涼拌小黃瓜、家常干絲、柚香蘿蔔片、銀絲海皮、紹興醉雞等，全都可以無限取用。如果覺得點心吃不夠，還可以加價加購金湯魚片（820元）、脆皮雞（720元）。

紅豆食府信義店吃到飽活動平日中午限定，每人餐費868元（10%服務另計），時間到明年1月30日。

▲果然匯台北新光站前店12月23日開幕。（圖／饗賓餐旅提供）

另外，在結束台北明曜店1年多後，饗賓餐旅旗下蔬食吃到飽品牌「果然匯」再展新分店，地點就在新光三越台北站前店13樓，12月23日正式開幕，已開放電話與線上訂位，明年1月5日開放春節訂位。

「果然匯」是全台最大蔬食連鎖Buffet，追隨21世紀健康飲食風潮，堅持不用素食加工品，嚴選新鮮食材，透過異國料理方式來呈現，舉凡中式、義式、日式、東南亞、西班牙等風味，在這裡可以一次滿足。菜色都是使用台灣本地時蔬，除了讓吃素的人也能享受吃到飽的過癮之外，也吸引許多大口吃肉的葷客。

