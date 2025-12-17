義大利五漁村一日遊！交通、必拍視角攻略　看最美海岸彩色小鎮

▲義大利五漁村經典小鎮「Manarola」。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／義大利報導

矗立在義大利海崖上的「五漁村」，五座緊密相連、卻各自擁有獨特靈魂的彩色小鎮，構成一幅貼近海平線的夢幻風景，是旅客到義大利玩必去景區。若想前往五漁村，可選擇從佛羅倫斯搭火車至La Spezia，在車站購買五漁村一日票，就能暢遊小鎮之間。

五漁村是由蒙特羅梭（Monterosso al Mare）、維那札（Vernazza）、科爾尼利亞（Corniglia）、馬那羅拉（Manarola）及里歐馬喬雷（Riomaggiore）構成的5個濱海聚落，一座座小鎮依山傍海，彩色房屋蜿蜒在海崖間，獨特風景使這裡名列世界文化遺產，每年吸引上百萬旅客造訪。

其中「維那札（Vernazza）」與「馬那羅拉（Manarola）」最受旅客喜愛，若只有一天時間，推薦先以這兩座村莊為主，再視情況前往其他村。

▲▼前往五漁村必經車站「La Spezia」，可在此購買五漁村一日或多日車票。（圖／記者蔡玟君攝）

旅客可以從佛羅倫斯出發，搭乘火車前往「La Spezia」車站，車站內設有售票處，可在此購買前往五漁村的車票，分為1日、3日、5日券，旅客可依照需求購買。購票時需輸入與護照相同的姓名拼音和生日，並可刷卡付款，取得車票後記得搭乘前要在售票機打票再上車。

▲五漁村之一的「維那札（Vernazza）」。（圖／記者蔡玟君攝）

「維那札（Vernazza）」是五漁村中最小的村落，從火車站走到盡頭只需要10分鐘。隨著觀光人潮年年增加，如今的村落內兩側彩色房舍變成一間間露天餐廳、伴手禮店、藥妝店，讓旅客能在此購物、品嚐美食。

▲欣賞Vernazza經典視角的平台。（圖／記者蔡玟君攝）

▲走在步道階梯也可俯瞰村落風景。（圖／記者蔡玟君攝）

若想捕捉Vernazza最經典視角，在當地導遊帶領下，鑽入主要大街旁的巷弄中，沿著階梯一路向上攀登通往另一村「科爾尼利亞（Corniglia）」的健行路線階梯，在一處制高點、鄰近餐廳「Ristorante La Torre」有一處寬敞的平台空間，可在此俯瞰Vernazza海岸線風景。

▲港口也是必拍角度。（圖／記者蔡玟君攝）

另一處推薦拍照點則是Vernazza港口，從港口處回望，能捕捉聖瑪加利大堂黃色八角形鐘樓與小鎮風光，夏天時，更有不少人在此玩水上活動。

▲「馬那羅拉（Manarola）」主要大街。（圖／記者蔡玟君攝）

▲沿海岸線而建的濱海步道可以欣賞海景和回望小鎮風光。（圖／記者蔡玟君攝）

▲能同時捕捉海岸線與鐵道景緻。（圖／記者蔡玟君攝）

「馬那羅拉（Manarola）」則是五漁村最經典的小鎮，無論是白天或傍晚，小鎮樣貌隨著光線變化呈現不同樣貌，被譽為是最美村落。旅客可以沿著蜿蜒在村落建築間的階梯，探索不同拍照秘境，一個轉角，可享受遼闊視野的地中海風光，或捕捉到沿著蜿蜒海岸線行駛的鐵道與海天一線相映的絕美風景。

▲從步道回望，就可以拍到最經典的五漁村風景。（圖／記者蔡玟君攝）

Manarola最經典的拍照視角，是位於村落盡頭旁沿著山壁而建的濱海步道，步道平緩好走，不僅可以遠眺義大利壯闊蜿蜒的海岸線，當回頭一望，就能將矗立在山崖上的彩色小鎮全貌盡收眼底，如夢似幻。

▲夕陽時的Manarola最爲夢幻。（圖／記者蔡玟君攝）

尤其是夕陽時，橘紅夕陽灑落海面，閃耀著淡金色光芒，整座小鎮也染上一片橘紅，魔幻場景吸引全球旅人不遠千里而來，不過若想避開人潮，中午前也是推薦拍照時刻。

▲五漁村階梯陡峭，禁止穿涼鞋或拖鞋。（圖／記者蔡玟君攝）

旅客需注意的是，當地禁止穿涼鞋、拖鞋。這是因為村落都沿著山崖而建，樓梯高低落差大且陡峭，過去曾有許多旅客因輕忽被困在途中，使當地人為救援疲於奔命，所以祭出罰則，若穿著涼鞋或拖鞋，將重罰50至2500歐元（約新台幣1850元至9萬2000元）。

▲Trip.com推出「比薩+五漁村一日遊」行程，也能到比薩斜塔拍照。（圖／記者蔡玟君攝）

對於想要輕鬆遊玩的旅客，則推薦參加一日遊，如旅遊電商「Trip.com」就推出從佛羅倫斯出發的「比薩+五漁村一日遊」行程，在中文導遊帶領下以半自助的方式，搭乘火車先前往比薩，穿過老城區，與比薩斜塔拍下經典美照，再搭火車前往五漁村，依時間與旅客體力，約可玩2至3個村落，拍經典美照再返回佛羅倫斯。

▲▼國泰航空。（圖／記者蔡玟君攝）

航班選擇方面，國泰航空近年積極佈局歐洲航網，除了今年新開慕尼黑、布魯塞爾直飛航點，「香港－米蘭」也已改為天天都有航班，並規劃在每年夏天（約6月至10月期間）推出「香港－羅馬」航線，方便旅客規劃為雙點進出，探索義大利不同城市風光。