王品12月狂開7家火鍋店　和牛涮年底新增3間門市

▲「和牛涮」將在年底前一口氣新開3家店。（圖／王品提供）

記者黃士原／台北報導

王品集團年末展店馬不停蹄，12月有4個鍋物品牌、共7店開張，「石二鍋」南崁特力屋店和「聚」員林中山店已接連開幕，「青花驕」新店民權店、台北信義A11店也將於12月21日、22日跟大家見面，接著「和牛涮」將在年底前一口氣新開3家店。

精品級麻辣鍋「青花驕」新店民權店12月21日煥新亮相，12月22日進駐新光三越信義A11館5樓，為信義區增添一處椒香麻辣新據點。12月21日至明年4月底，憑「青花驕」社群指定畫面，到新店民權、台北信義A11和板橋縣民大道店消費滿千，享人氣好禮多肉排骨酥、椒麻口水雞、特色綜合丸三選一。

▲「青花驕」12月也有2家新分店開幕。（圖／王品提供）

「和牛涮」12月積極拓點搶年末聚餐商機，除12月23日開張的新店民權店，12月29日台南仁德家樂福店、台中文心五權西店也雙雙點亮招牌，品牌總店數擴張至16間。歡慶新店開幕，品牌官方LINE好友領券並內用768元（含）以上套餐，招待日本A5和牛1份。

此外，「聚」已在前日正式落腳彰化縣員林市中山路二段、福寧宮旁，即日起至明年1月15日，在店內用消費兩客單人套餐，就招待每桌鮮魷1份。平價鍋物「石二鍋」則在12月初新增南崁特力屋店。

因應冬至即將到來，12月20日、21日全台「聚」自助吧供應暖呼呼的熱紅豆湯圓。12月21日、22日到「石二鍋」內用消費滿248元，就招待芝麻小湯圓。

▲添好運桃園經國店今日開幕。（圖／添好運提供）

另外，添好運再增據點，桃園經國店今日開幕，店內設有88席座位，品牌連5天祭出早鳥優惠，包含線上訂位來店消費當日即享50元好運抵用金、持家樂福經國店當日消費發票，來店消費即贈98元飲品1杯，還有品牌會員限定禮品等。現場單筆消費滿1200元，再享「好運紅包抽抽樂」，獎項包含當筆消費8折、當筆消費9折、次回消費可使用之現金抵用券或港點兌換券等好禮。