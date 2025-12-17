ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
台北凱撒新春3799元起再送點心　將捷金鬱金香早鳥免收服務費

▲台北凱撒大飯店推出「蛇馬都有吃喝玩樂住房專案」。（圖／業者提供）

▲台北凱撒大飯店官網推出「蛇馬都有吃喝玩樂住房專案」。（圖／業者提供）

記者彭懷玉／綜合報導

迎接農曆春節假期，雙北2家飯店推出吃喝玩樂一次到位的住房專案。台北凱撒大飯店即日起於官網開放預訂元旦至3月中旬住房專案，每晚3,799元起即可入住指定房型；淡水將捷金鬱金香酒店則推出3款新春住房方案，12月20日前預訂一泊二食專案，可享免收10%服務費的早鳥優惠。

▲台北凱撒大飯店推出「蛇馬都有吃喝玩樂住房專案」。（圖／業者提供）

▲每晚3,799元起可入住台北凱撒精緻、悠遊或綺幻客房。（圖／業者提供）

台北凱撒大飯店
 台北凱撒大飯店推出「蛇馬都有吃喝玩樂住房專案」，適用期間自2026年1月1日至3月15日。每晚3,799元起可入住精緻、悠遊或綺幻客房，並加贈「台北經典點心組」，嚴選大稻埕百年餅店「李亭香」、創立逾60年的「黃長生藥行」等老字號人氣點心，在房內即可品味在地風味。春節期間（2026年2月14日至2月22日）入住，則改贈「新春好運零食組」，增添過年儀式感。

▲台北凱撒大飯店推出「蛇馬都有吃喝玩樂住房專案」。（圖／業者提供）

▲房內加贈大稻埕百年餅店「李亭香」、創立逾60年的「黃長生藥行」等老字號人氣點心。（圖／業者提供）

專案內容還包含台北三創園區VIVELAND VR遊戲體驗券，以及飯店1樓Drink Bar飲品兌換券，連住2晚再加贈CHECKERS自助早餐，滿足吃、喝、玩、樂需求。

▲將捷金鬱金香酒店推出「金馬迎春」住房專案。（圖／業者提供）

▲將捷金鬱金香酒店規劃祥獅獻瑞、捏麵人、人體彩繪等過年應景活動。（圖／業者提供）

淡水將捷金鬱金香酒店
 將捷金鬱金香酒店推出「金馬迎春」住房專案，包含「三天兩夜」每房15,300元起、「一泊二食」每房8,500元+10%起，以及「一泊一食」每房6,800元+10%起。即日起至12月20日前預訂一泊二食專案，可享早鳥免收10%服務費優惠，輕鬆入住淡水河畔國際級飯店。

▲將捷金鬱金香酒店推出「金馬迎春」住房專案。（圖／業者提供）

▲將捷金鬱金香酒店「一泊一食」每房6,800元+10%起。（圖／業者提供）

為營造濃厚新春氛圍，春節期間入住旅客可享3大專屬賀禮，包括於RF「望高樓」享用星巴克咖啡、獲得「禮萊廣場」兒童遊戲室一日暢玩券，以及淡水禮萊國賓影城電影欣賞券。飯店也同步規劃祥獅獻瑞、捏麵人、人體彩繪等應景活動，打造闔家歡樂的春節假期。

▲將捷金鬱金香酒店頂樓擁有「跨年煙火第一排」無遮蔽視角。（圖／業者提供）

▲將捷金鬱金香酒店頂樓擁有「跨年煙火第一排」無遮蔽視角。（圖／業者提供）

另外，配合跨年夜「新北1314跨河煙火」於晚間8點26分施放，飯店同步開放頂樓「望高樓」平台觀賞煙火。房客可憑手章入場，一般民眾則可於園區單日消費滿1,000元，憑當日發票兌換入場券，每張限1人使用；身高120公分以下兒童可免費入場。

