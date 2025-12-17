果然匯台北新光站前店12/23開幕　今10:30開放訂位

▲果然匯台北新光站前店12月23日開幕。（圖／饗賓餐旅提供）

記者黃士原／台北報導

在結束台北明曜店1年多後，饗賓餐旅旗下蔬食吃到飽品牌「果然匯」再展新分店，地點就在新光三越台北站前店13樓，12月23日正式開幕，今日早上10點30分開放電話與線上訂位，明年1月5日開放春節訂位。

「果然匯」是全台最大蔬食連鎖Buffet，追隨21世紀健康飲食風潮，堅持不用素食加工品，嚴選新鮮食材，透過異國料理方式來呈現，舉凡中式、義式、日式、東南亞、西班牙等風味，在這裡可以一次滿足。菜色都是使用台灣本地時蔬，除了讓吃素的人也能享受吃到飽的過癮之外，也吸引許多大口吃肉的葷客。

果然匯原本在台擁有6家分店，不過台北明曜店因商場租約到期，去年5月12日熄燈，當初業者曾表示，未來會在台北市持續評估適合的空間展店，經過1年多後，終於再展新分店，餐廳地點位於新光三越台北站前店13樓，今日早上10點30分開放電話與線上訂位，明年1月5日開放春節訂位。

▲島語桃園台茂店12/29開幕。（圖／記者黃士原攝）

另外，島語是漢來美食前年10月推出的Buffet新品牌，有升級版漢來海港之稱，主打「一餐檯、一Fine Dining」概念，餐廳裡設置了海鮮、日料、冷盤海鮮等8大餐區，提供超過200道料理，而且每座餐檯都供應與餐食相對應的佐餐酒，目前已有台北漢來店及高雄漢神店，第3家則是落腳桃園台茂購物中心，將於12月29日開幕。

