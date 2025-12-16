桃園客家六星美味亮相　「八方園」必吃五道料理曝光

▲八方園負責人黃帥欽(右1)為第二代接班，努力創新發揚客家料理。(圖／客家局提供)

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府客家事務局延續上個月，剛公布的「桃園客家星級美食推薦」名單熱度，客家局局長范姜泰基16日前往今年唯一榮獲六星推薦的八方園百年三合院景觀客家餐廳，致贈客家星級美食推薦六星立牌與獎狀，肯定店家在客家傳統手路菜、風味創新與文化推廣的深厚實力。

客家局表示，今年星級推薦由秘密客進行，邀請 15名跨領域名人走訪桃園客家美食店家，品味各家料理後，每人推薦心目中最具亮點的5道菜色，經過推薦結果統計，最終共有 46 家店脫穎而出。

▲八方燜鴨，麻油燉煮5個小時的招牌料理。(圖／客家局提供).

其中，八方園百年三合院景觀客家餐廳以「黑金菜脯全雞」、「八方燜鴨」、「竹筒蝦盅」、「客家封菜」、「梅干扣肉」等五道料理，分別獲得6位名人強力推薦，榮獲六星餐廳肯定。

獲得六星最高肯定的八方園老闆黃帥欽，驚喜之餘並表示因不知道何時會有秘密客到訪，因此對每位客人都一視同仁，能受到推薦是很大的鼓勵。他進一步分享推廣客家料理的心願，希望用最真實的味道，並在傳統與創新之間持續調整口味，例如將傳統客家小炒的重油重鹹轉化為「微甜濕潤」口感，使其更符合現代人的飲食習慣。