ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

「跨年180秒煙火」苗栗溫泉飯店就有　免費逛35攤市集、聽演奏

▲苗栗溫泉飯店「享沐時光」將於12月31日晚上10點施放180秒煙火秀。（圖／享沐時光提供）

▲苗栗溫泉飯店「享沐時光」將於12月31日晚上10點施放180秒煙火秀。（資料照／業者提供，下同）

記者彭懷玉／綜合報導

2025年即將進入尾聲，全台各縣市以跨年煙火為一年劃下句點，而苗栗就有溫泉飯店也將施放180秒花火秀，還有文創市集、餐車、樂團演出、親子節目秀等活動，開放民眾免費逛。

▲享沐時光溫泉飯店於12月31日晚上10點施放180秒煙火秀。（資料照／業者提供）

▲享沐時光溫泉飯店位於苗栗縣苑裡鎮，民眾可在千坪廣的戶外草坪欣賞高空音樂。

「享沐時光」溫泉飯店位於苗栗縣苑裡鎮，業者將於12月31日晚上10點施放180秒煙火秀，民眾可在千坪廣的戶外草坪席地而坐，欣賞破千發高空音樂煙火秀綻放天際，不必到城市人擠人，也能享受震撼視覺饗宴。

煙火展演結束後，飯店還準備續攤酒水與餐點，全程活動只需699元+10%，即可享受無限暢飲酒水與美食。

《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，未滿18歲禁止飲酒。

▲享沐時光溫泉飯店於12月31日晚上10點施放180秒煙火秀。（資料照／業者提供）

▲▼享沐時光跨年餐車市集共有35攤；12月31日節目表。

▲享沐時光溫泉飯店於12月31日晚上10點施放180秒煙火秀。

業者指出，今年跨年餐車市集共有35攤，囊括多款人氣小吃、甜點、飲品；同時，帶來多組樂團輪番演唱，從流行金曲到搖滾嗨歌都有，而雜技秀、魔術秀、泡泡秀將接力登場。苗栗吉祥物「貓貍喵」也會到現場與民眾互動。

▲享沐時光溫泉飯店於12月31日晚上10點施放180秒煙火秀。（資料照／業者提供）

▲民眾不需購買門票，跨年當晚可直接入場欣賞煙火、逛市集、聽演奏，全都免收費。

經理郭仲紋表示，享沐時光跨年系列活動邁向第四年，今年更擴大舉辦，民眾不需購買門票，可直接入場欣賞煙火、逛市集、聽演奏，全都免收費。郭仲紋說，照往年經驗，跨年當晚在施放煙火時都突破上千人，建議有計畫前往的民眾提早到達現場。

▲自然圈農場 LoFi Land。（圖／翻攝自Facebook／自然圈農場 LoFi Land）

▲「自然圈農場 LoFi Land 」祭出2天1夜跨年專案。（圖／翻攝自Facebook／自然圈農場 LoFi Land）

另外，苗栗卓蘭「自然圈農場 LoFi Land」祭出2天1夜跨年專案，含晚間燒烤套餐、翌日早餐，12月31日倒數時將施放高空煙火，也別錯過最新的光影波動裝置展，旅客能包場使用100坪草地，以及體驗60°C的戶外美人湯，享受在森林中泡湯的仙境氛圍。

關鍵字： 苗栗旅遊 溫泉 享沐時光 苗栗旅宿 度假飯店 溫泉飯店 自然圈農場 跨年 苗栗跨年

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

CORTIS翻唱〈MIC DROP〉　驚喜致敬同門師兄BTS！

推薦閱讀

「32樓高空酒吧」俯瞰曼谷城市燈海！

「32樓高空酒吧」俯瞰曼谷城市燈海！

台灣藏壽司首賣「2公斤松葉蟹年節禮盒」

台灣藏壽司首賣「2公斤松葉蟹年節禮盒」

台中2千坪「美樂地親子農場」試營運

台中2千坪「美樂地親子農場」試營運

超商咖啡優惠一次看！7-11熱拿鐵買1送1

超商咖啡優惠一次看！7-11熱拿鐵買1送1

萬華飯店搶先公布明年餐飲優惠

萬華飯店搶先公布明年餐飲優惠

中壢神祕「土地公廟豬肝粥」

中壢神祕「土地公廟豬肝粥」

苗栗溫泉飯店「跨年煙火免費看」

苗栗溫泉飯店「跨年煙火免費看」

阿里山新年玩法　搭火車上山迎曙光

阿里山新年玩法　搭火車上山迎曙光

可不可「靜岡焙茶烏龍奶」免費升級鮮奶茶！　冬季焙茶手搖一次看

可不可「靜岡焙茶烏龍奶」免費升級鮮奶茶！　冬季焙茶手搖一次看

黃仁勳愛店「喜相逢」推新品牌

黃仁勳愛店「喜相逢」推新品牌

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

台中2千坪「美樂地親子農場」試營運

黃仁勳愛店「喜相逢」推新品牌

大溪月眉人工濕地落羽松季　賞景事項一次看

台灣藏壽司首賣「2公斤松葉蟹年節禮盒」

從庫肯霍夫到哈勒布森林　歐洲最美荷比花季攻略

島語桃園台茂店今開放訂位「2分鐘被搶光」

鳳凰旅遊2025金旅獎再創佳績

春遊德瑞　山水城堡與鮮花小鎮一次收藏

多達「28層」酥皮！桃園超狂千層鯛魚燒

開箱國泰航空A350豪經艙

熱門行程

最新新聞更多

「32樓高空酒吧」俯瞰曼谷城市燈海！

台灣藏壽司首賣「2公斤松葉蟹年節禮盒」

台中2千坪「美樂地親子農場」試營運

超商咖啡優惠一次看！7-11熱拿鐵買1送1

萬華飯店搶先公布明年餐飲優惠

中壢神祕「土地公廟豬肝粥」

苗栗溫泉飯店「跨年煙火免費看」

阿里山新年玩法　搭火車上山迎曙光

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366