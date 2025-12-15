「跨年180秒煙火」苗栗溫泉飯店就有　免費逛35攤市集、聽演奏

▲苗栗溫泉飯店「享沐時光」將於12月31日晚上10點施放180秒煙火秀。（資料照／業者提供，下同）



記者彭懷玉／綜合報導

2025年即將進入尾聲，全台各縣市以跨年煙火為一年劃下句點，而苗栗就有溫泉飯店也將施放180秒花火秀，還有文創市集、餐車、樂團演出、親子節目秀等活動，開放民眾免費逛。

▲享沐時光溫泉飯店位於苗栗縣苑裡鎮，民眾可在千坪廣的戶外草坪欣賞高空音樂。



「享沐時光」溫泉飯店位於苗栗縣苑裡鎮，業者將於12月31日晚上10點施放180秒煙火秀，民眾可在千坪廣的戶外草坪席地而坐，欣賞破千發高空音樂煙火秀綻放天際，不必到城市人擠人，也能享受震撼視覺饗宴。

煙火展演結束後，飯店還準備續攤酒水與餐點，全程活動只需699元+10%，即可享受無限暢飲酒水與美食。

《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，未滿18歲禁止飲酒。

▲▼享沐時光跨年餐車市集共有35攤；12月31日節目表。



業者指出，今年跨年餐車市集共有35攤，囊括多款人氣小吃、甜點、飲品；同時，帶來多組樂團輪番演唱，從流行金曲到搖滾嗨歌都有，而雜技秀、魔術秀、泡泡秀將接力登場。苗栗吉祥物「貓貍喵」也會到現場與民眾互動。

▲民眾不需購買門票，跨年當晚可直接入場欣賞煙火、逛市集、聽演奏，全都免收費。

經理郭仲紋表示，享沐時光跨年系列活動邁向第四年，今年更擴大舉辦，民眾不需購買門票，可直接入場欣賞煙火、逛市集、聽演奏，全都免收費。郭仲紋說，照往年經驗，跨年當晚在施放煙火時都突破上千人，建議有計畫前往的民眾提早到達現場。

▲「自然圈農場 LoFi Land 」祭出2天1夜跨年專案。（圖／翻攝自Facebook／自然圈農場 LoFi Land）



另外，苗栗卓蘭「自然圈農場 LoFi Land」祭出2天1夜跨年專案，含晚間燒烤套餐、翌日早餐，12月31日倒數時將施放高空煙火，也別錯過最新的光影波動裝置展，旅客能包場使用100坪草地，以及體驗60°C的戶外美人湯，享受在森林中泡湯的仙境氛圍。