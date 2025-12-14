ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
豪斯登堡冬季「日本最美白銀燈海」明年最後一年　3大亮點必看

▲▼豪斯登堡白銀世界活動。（圖／業者提供）

▲豪斯登堡冬季限定「白銀世界」活動明年是最後一年舉辦。（圖／業者提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

長崎主題樂園度假區「豪斯登堡」宣布，每年冬季最盛大的燈海與煙火主題活動「白銀世界」，將於明年1月10日至2月26日舉行。園方表示，此次活動為最後一年舉辦，將結合燈光效果、音樂、美食，打造出華麗且豐富的限定體驗，旅客可別錯過。

▲▼豪斯登堡燈海。（圖／業者提供）

▲豪斯登堡的夜間燈海被譽為日本第一。

豪斯登堡已連續13年獲得「日本第一彩燈」的美譽，尤其是每年冬季限定的「白銀世界」系列活動，最大亮點就是覆蓋整座園區的純白燈海，此次為了最後一年活動，將燈海視覺效果全面升級，如高達105公尺的地標「德姆特倫高塔」，將以閃耀純白光芒的全新裝飾登場，搭配歐洲街景、光雕演出與現場演唱、演奏，呈現震撼人心的冬季夜景。

▲▼豪斯登堡白銀世界活動。（圖／業者提供）

▲「白銀世界 華麗終章煙火」也是系列活動必看亮點。

活動期間也將推出只有8天的「白銀世界 華麗終章煙火」，於2026年2月6、7、8、14、15、21、22及23日登場，時間為晚上8點45分至8點54分。煙火將在純白彩燈包圍的歐洲街景、德姆特倫高塔與日本最大規模音樂水舞秀的背景下施放，打造冬季夜空中的夢幻景致，帶來「白銀世界」獨有的感動時刻。

▲▼豪斯登堡白銀世界活動。（圖／業者提供）

▲旅客也可付費體驗搭船品嚐牡蠣等九州代表海味。

此外，「九州風味冬季極品海鮮饗宴」將於2026年1月10日至2月23日同步舉辦，集結九十九島、絲島、小長井等地的牡蠣與多樣九州海產，並以豪斯登堡風格呈現。旅客可在歐洲街景與運河風光中，品嘗炭火烤牡蠣、特色海鮮料理，搭配多款九州產日本酒與燒酒，白天享受美食、夜晚欣賞彩燈，感受冬季限定的奢華旅遊體驗。

▲▼大阪環球影城，日本環球影城，除了哈利波特園區，新開放的馬力歐園區也受到許多遊客歡迎，還有許多聯名商品可以購買。（圖／記者謝盛帆攝）

▲日本環球影城「VIP體驗私人行程」可以節省旅客許多時間。（示意圖／ETtoday資料照）

如果喜歡玩樂園而且想節省排隊時間，那就一定要體驗一次日本環球影城推出的「VIP體驗私人行程」，直接走專屬通道玩設施，還能在VIP專用餐廳享用限定餐點吃到飽，導覽結束還能獲得當日無限次使用快速通行證，可樂旅遊從即日起開賣早鳥預購，每趟導覽行程最低4.7萬起。

可樂旅遊觀察，隨著消費者對旅遊舒適度與效率要求不斷攀升，願意付費選擇快速通關或VIP專屬服務的旅客已成長逾3成，顯示「省時、省力、優質體驗」已成為旅遊趨勢。為此，可樂旅遊即日起限量推出日本環球影城「VIP體驗私人行程」早鳥預購，突破官方60天前開賣的限制，旅客可直接預購至2026年2月28日，時間涵蓋寒假、農曆新年、228連假等。

▲▼大阪環球影城，日本環球影城，除了哈利波特園區，新開放的馬力歐園區也受到許多遊客歡迎，還有許多聯名商品可以購買。（圖／記者謝盛帆攝）

▲日本環球影城VIP體驗私人行程可直接走專屬通道玩設施。（圖／ETtoday資料照）

日本環球影城「VIP體驗私人行程」提供專屬日、英語導遊服務，會依照旅客喜好安排客製化遊園行程，可直接走專屬通道玩設施，像是超人氣的超級任天堂世界、哈利波特魔法世界等，通通免排隊、保證入場。

▲▼日本環球影城。（圖／業者提供）

▲還有專用餐廳享受餐點吃到飽。（圖／業者提供）

此外，旅客還能與喜愛的IP偶像近距離互動拍照，更可以在VIP專用餐廳享用限定餐點吃到飽，累的時候也能在VIP休息室休息、吃點心。導覽服務結束之後，還可以獲得當日無限次使用快速通行證，於園區內指定遊樂設施皆可使用。

可樂旅遊表示，此次推出2款日本環球影城「VIP體驗私人行程」早鳥預購，入園門票1日券也同步開賣，入園日可選擇至2026年2月28日前。5小時VIP體驗台幣4.7萬起（可1至4人使用），8小時VIP體驗台幣6.8萬起（可1至4人使用），可加價追加人數至最多10人，若以8小時VIP體驗追加至最高10人計算，含門票每組金額要價近100萬日幣、近20萬台幣。

▲▼202510日本Bic Camera優惠券。（圖／Bic Camera提供）

▲即日起至2026年8月31日為止到日本Bic Camera，電器與美妝用品消費滿未稅價5001日元以上，出示優惠碼券即可享有指定優惠，旅客可以事先存在手機裡面，結帳時出示即可。Bic Camera目前將電器與美妝保養商品分開計算，使用時請務必注意。（圖／Bic Camera提供）

關鍵字： 日本旅遊 亞洲旅遊 國外特色系列 豪斯登堡 九州旅遊 親子旅遊

