開箱國泰航空A350豪經艙！機上吃港點、蛋塔　還有哈根達斯當甜點

▲國泰航空。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／歐洲報導

準備開啟一趟長途飛行，許多旅客更偏好選擇「豪華經濟艙」，不僅擁有更多腿部伸展空間，從服務、餐點到硬體，都帶給旅客「輕商務艙」的感受，各家航空在豪華經濟艙的設計也大不相同。《ETtoday新聞雲》實際開箱國泰航空A350-900豪華經濟艙，告訴你機上亮點體驗。

▲國泰航空A350-900特選經濟艙。（圖／記者蔡玟君攝）

國泰航空A350-900豪華經濟艙（特選經濟艙）共有28個座位，採2-4-2座位配置，椅距約40吋、椅寬18.5吋，提供更舒適的腿部伸展空間，且座椅可後躺角度達9吋，在長途飛行時能擁有更舒適的休息體驗。

此外，在座椅旁設有耳機孔、3種座椅調整按鈕、螢幕遙控器，在按鍵旁也有小型置物空間。為滿足旅客充電需求，每個位子均設有國際插座與USB充電孔；座椅之間的把手則設為木質調平面小桌，方便旅客放置迎賓飲料。

▲國泰航空特選經濟艙每個座位均配有枕頭、毛毯、降噪耳機與當次航班菜單。（圖／記者蔡玟君攝）

▲座椅旁可調整座椅的按鈕。（圖／記者蔡玟君攝）

▲特選經濟艙過夜包。（圖／記者蔡玟君攝）

每個座位均放置厚實的枕頭、毛毯、過夜包與當日菜單；過夜包外觀為米色帆布包，綴以不同城市意象設計，裡面放入基本的牙刷、牙膏、眼罩、襪子等小物。

▲特選經濟艙12.1吋觸碰式螢幕。（圖／記者蔡玟君攝）

▲螢幕下方有小型物品置物架。（圖／記者蔡玟君攝）

▲降噪耳機。（圖／記者蔡玟君攝）

而國泰航空A350-900特選經濟艙配置12.1吋觸碰式螢幕，提供多語言介面，下方設有小型物品置物架，豐富的影音內容搭配降噪耳機，讓旅客在長途飛行時間一點都不無聊。

▲特選經濟艙也提供登機迎賓飲料。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼機上晚餐示意圖，餐後甜點是哈根達斯。（圖／記者蔡玟君攝）

餐飲服務方面，特選經濟艙也比照商務艙，於登機後提供迎賓飲料，若是飛往歐洲，提供晚餐、宵夜與早餐菜單。晚餐可從3種主餐搭配前菜，以套餐形式提供，餐後甜點則提供哈根達斯冰淇淋，除了軟性飲料外，也有多款特選酒單，包括紅白酒、啤酒、威士忌。

▲早餐吃得到港點，滿足亞洲胃。（圖／記者蔡玟君攝）

宵夜方面，國泰航空將蛋塔、燒烤手撕豬肉捲搬上空中，讓旅客能在夜晚飛行餓的時候享用，亦有泡麵、零食、水果等選擇。同時，在早餐時段可品嚐到香港代表港點，如燒賣、蝦餃、珍珠雞等，在雲端上享受港點亦是獨特美食體驗。

▲義大利米蘭中央車站。（圖／記者蔡玟君攝）

國泰航空A350-900多執飛歐洲目的地，業者今年也積極拓展歐洲航線，包括義大利米蘭改為天天都有航班，方便旅客前往。此外，今年6月與8月也分別開通慕尼黑、布魯塞爾的直航航班，帶給旅客更多赴歐選擇。

而今年夏季復航的「香港－羅馬」航線備受好評，業者亦計劃明年於夏季再次提供「香港－羅馬」直飛航線，方便旅客能透過雙點進出，以不走回頭路方式深度探索義大利從南至北的不同歷史文化和美食魅力。台灣旅客僅需經香港中轉一次，就能直達歐洲。

▲旅客在歐洲移動最推薦方式就是透過鐵路來往於不同城市。（圖／記者蔡玟君攝）

落地後的移動方式則推薦透過鐵路串連，使用一張「歐洲火車通行證（Eurail Passes）」就能輕鬆移動於不同城市、甚至歐洲國家之間，最多能在使用期間內於33個歐洲國家無限次搭乘。

歐洲鐵路專家「飛達旅遊」則持續推廣到歐洲搭火車玩各國的體驗，並從即日起推出歐洲火車通行證（Eurail Passes）75折限時優惠。目前Eurail官方已公告自2026年起，通行證價格將平均調漲約3%，這代表75折優惠不僅比原價便宜，也比明年購買更划算，且今年買，明年所有連假都能用。

歐洲火車通行證買完後11個月內任一天啟用即可，若碰到臨時取消情況，憑通行證可彈性更改搭乘班次，購買時不需要先決定具體的旅行日 / 搭車日，搭乘時找「未被預訂的空位」即可，且臥鋪列車也可使用通行證預訂。