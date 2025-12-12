ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
96%台灣旅客接受「智慧旅宿配備機器人」　8成用旅行測試伴侶

▲▼ 旅遊,腸胃健康,健康守則,專家建議,旅行提示,便秘,脹氣。（圖／Pexels）

▲Booking.com公布明年10大旅遊趨勢。（圖／取自免費圖庫Pexels）

記者蔡玟君／綜合報導

Booking.com近日公布「2026年10大旅遊趨勢」，指出旅行將成為「人們真實自我的反映」，同時AI也逐漸成為旅遊規劃的重要工具。而台灣旅客在此次趨勢分析中有多項特點，包括96%願意體驗配備機器人的智慧旅宿，高居全球第3，且超過80%的旅客會利用旅行測試與伴侶的契合度、觀察對方是否主動承擔規劃責任。

▲旅遊，旅行，工作，筆電，網路。（圖／免費圖庫pixabay）

▲AI成為重要旅遊規劃工具。（圖／免費圖庫pixabay）

Booking.com此次旅遊趨勢分析調查涵蓋33個國家與地區、超過2萬9000名旅人。首先，越來越多旅客願意參與以作品為主題的角色扮演活動，來場「浪漫奇幻之旅」，台灣人興趣更高達89%，且有43%已將此納入未來旅行計劃，並有92%的台灣人願意接受由 AI 建議的奇幻旅宿與景點。

而「智慧旅宿」與「機器人服務」成為顯著趨勢，有96%的台灣人願意入住配備機器人的住宿。就機能面而言，48%受清潔機器人吸引、35%對機器人廚師感興趣、25%希望機器人管理永續系統；另有41%視此類住宿為新奇科幻體驗，31%認為是值得分享的話題。

▲▼問路,指路,迷路,旅遊。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲也有許多人會藉由旅行測試伴侶。（圖／取自免費圖庫pexels）

以關係與共乘為核心的趨勢也越來越明顯，81%的台灣人會藉旅行測試與伴侶或新朋友的契合度，並有87%的人會觀察旅伴是否會主動規劃。在公路旅行層面，有 82% 會利用AI規劃避開人潮、景色更佳的路線，顯示AI與社群功能正重塑公路旅遊。

在「旅遊廚藏品」、「煥膚之旅」、「懷舊護照」等趨勢中，台灣旅人同樣展現高接受度。例如80%的人會購買設計感餐具、81%會用科技（含 AI）找出舊照片拍攝地並重遊；而近77%願意使用AI依膚況推薦旅行目的地，且81%對能即時分析毛孔並提供建議的智慧鏡感興趣。

整體而言，報告顯示 2026年的旅行不再只是休息或觀光，而是在 AI 與科技輔助下，成為探索自我、強化人際連結、重溫回憶與慶祝日常的新方式。

關鍵字： Booking.com 旅遊趨勢 出國旅遊 國外特色系列 亞洲旅遊 歐洲旅遊 美洲旅遊 非洲@大洋洲

金希澈「被爆很多對象」母打電話求證　崔振赫曝：只敢在背後說媽媽壞話XD

