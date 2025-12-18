審計新村變身「粉紅耶誕村」！粉色耶誕樹飄雪超夢幻　必拍打卡點一次看

▲審計新村攜手foodpanda推出「HOHOHO呷～foodpanda耶誕美食村」。（圖／家駒攝影師拍攝提供，以下皆同）

記者黃凱翊／台中報導

審計新村變成粉色耶誕村了！位於台中的審計新村今年攜手foodpanda於12月1日至12月31日推出「HOHOHO呷～foodpanda耶誕美食村」，以「耶誕大餐」為主題發想，將甜點視覺融入節慶設計，為整座園區換上粉紅色系節慶裝飾，每個角落都能看見一個個可愛又趣味十足的場景，打造出台中今年最吸睛、網美們超好拍出美照的耶誕聚落。

▲一到審計新村，抬頭就能看到「胖胖達送～HO禮」。

旅人們抵達審計新村時別急著走進園區！抬頭看向二樓空橋，就會看見胖胖達戴上紅帽、從煙囪中探出頭向下張望，彷彿化身耶誕老人正準備要送上耶誕禮物，超可愛的「胖胖達送～HO禮」，是foodpanda為造訪審計新村的旅人們打造的第一個必訪打卡點。

▲高達四公尺的「粉莓好耶～誕樹」超夢幻。

走進審計新村園區的中央廣場，就能看見高達四公尺的「粉莓好耶～誕樹」，整棵耶誕樹以草莓蛋糕為靈感，粉嫩又夢幻！等到傍晚點燈後，搭配溫柔燈光，更能拍出耶誕樹獨有的魔幻溫馨氛圍。

▲入夜後點燈的「粉莓好耶～誕樹」更顯魔幻氛圍。

在審計新村園區的中央空橋，則有巨型「天天爽叫～HO鍋」胖胖達化身可愛麋鹿和外送紙袋氣勢登場，不論是跟外送單據合影，還是站在橋上和胖胖達一起合照，甚至是從一樓仰拍，都能捕捉不同角度的可愛畫面！

▲▼「天天爽叫～HO鍋」foodpanda外送紙袋，不論遠近都超好拍。

▲旁邊還有外送單據超級逼真。

空橋走道上同時設置「圈圈圓圓～甜甜圈」造景與整排的枴杖糖粉紅燈飾，隨意找個角落拿出相機，都能拍出甜度爆表的夢幻美照。

▲▼「圈圈圓圓～甜甜圈」造景拍起來讓人甜度爆表。

▲▼充滿拐杖糖與巧克力風格長椅的二樓空橋，一路逛下來真的會甜到不行。

巷口則是以整面彩繪牆打造童話風格的「薑薑薑薑～餅屋」，滿滿糖霜感的牆面細節，讓人彷彿誤闖童話小鎮，保證每張照片都會Sugar high到不行。

▲▼整面彩繪牆打造童話風格的「薑薑薑薑～餅屋」。

▲▼滿滿糖霜感的牆面細節，讓人彷彿誤闖童話小鎮，怎麼拍都超夢幻。

若想要捕捉更夢幻的耶誕畫面，記得把握「粉莓好耶～誕樹」飄起雪花的瞬間！12月20、21、 24、25日限定四天，每日13:00至19:00，每30分鐘一場，每場3分鐘（每日共13場），白色雪花在老屋之間緩緩落下，為節慶增添浪漫畫面。

▲12月20、21、 24、25日限定四天還會飄雪。（圖／審計新村提供）

除了感受飄雪氛圍，現場也有實體驚喜可以帶回家！民眾在飄雪期間可前往位於 「粉莓好耶～誕樹」對面的pandapro攤位，只要現場輸入pandapro折價券【HOHOHO】加入 或續約pandapro年費制會員，即可兌換限量耶誕寶bag乙份，禮包內包含可裝熱紅酒的 「耶誕老杯杯」、可愛又好拍的「拍照凸面神鏡」，以及多款foodpanda隨機周邊。想蒐集限定好禮的朋友，記得提早抵達卡位！

▲來「HOHOHO呷～foodpanda耶誕美食村」還有實體驚喜可以帶回家。（圖／foodpanda提供）

這個冬天，就來審計新村走一趟，讓耶誕節不只是畫面，不只是拍照打卡，順道把記憶、味道與笑容一起打包帶走，為冬日生活加上一點儀式感。

▲「HOHOHO呷～foodpanda耶誕美食村」每個角落都超好拍。

【HOHOHO呷～foodpanda耶誕美食村活動資訊】

活動期間：2025年12月1日至12月31日

點燈時間：每日17:00－22:00

活動地點：台中市西區民生路368巷2弄12號（審計新村園區）