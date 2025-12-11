百年古蹟歷盡滄桑受損！花蓮慶修院規劃整修　採邊修繕邊開放

▲慶修院象徵日本真言宗在花蓮傳播的起點，也見證了日本移民村「吉野村」的宗教與文化生活。（圖／花蓮縣政府文化局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

日本殖民台灣時期，花蓮的信仰中心慶修院歷經地震等災害，縣政府文化局爭取中央經費規劃整修；考量觀光需求，採邊修繕邊開放方式，以文化保存與地方共榮為目標，讓百年古蹟發揮文資價值。

花蓮吉安慶修院原為「真言宗高野山派吉野布教所」。當時由日本高野山應吉野村信眾之請託，派遣釋智猛法師前來設立。象徵日本真言宗在花蓮傳播的起點，也見證了日本移民村「吉野村」的宗教與文化生活。



慶修院的建立，與日本政府在殖民時期推動的「移民政策」與「宗教教化」密切相關。寺院成為移民社會的精神中心，反映了官方藉由宗教組織鞏固社群、安撫人心、建立信仰生活的歷史背景。



民國86年(1997年)年4月1日，慶修院由花蓮縣政府公告指定為縣定古蹟。今日的慶修院，不僅是花蓮地區保存最完善的日式宗教建築，更是研究日治時期移民聚落與宗教活動的重要見證。

▲慶修院歷經地震等災害，縣政府文化局爭取中央經費規劃整修。



本堂建築以真言宗總本山高野山金剛峰寺御影堂為原型，呈現典型的日本木造佛教建築形式。屋頂為經典的「寶形造」，並設有向拜、蟇股、迴廊、高欄、斗栱、木鼻等細緻構件。

結構展現了日本匠師在台灣的木作技術，也融入在地抗震、防颱的建築經驗，是珍貴的木造寺院工藝範例。



本計畫距離上階段大規模修復工程已逾二十餘年。隨著時代與法令的變化，文化局委託范綱城建築師事務所團隊藉由此次地震修復契機，再進一步地的深入辦理文史調查與檢視建物及園區設施使用狀態，針對文化資產保存及再利用之需要，擬定修復計畫，使古蹟及園區設施在維持歷史風貌的同時，也能提供更安全、機能健全、環境舒適的文化體驗場域。



社區說明會已於114年12月10日上午10時假吉安創客棧（花蓮縣吉安鄉吉安路三段165號）辦理，不僅是回顧慶修院的百年歷程，更是邀請大家共同參與下一個百年的開端。

未來，慶修院將以「文化保存與地方共榮」為目標，結合花蓮在地觀光與人文特色，透過展覽、導覽與典藏展示，呈現多元文化交會下的歷史風貌，讓這座百年古蹟成為連結社區與旅人的文化交流平台，開啟花蓮文化再生的新篇章。

