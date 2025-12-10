壽司郎新增30、50、70元價位　盤子顏色變7種「常態品增至185道」

▲壽司郎新增30、50、70元價位。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

壽司郎盤子有新顏色了！業者今日宣布導入「壽司郎の新甘覺」概念，從鮮味、炙燒、酥炸與豐富副餐，為顧客帶來更多元且層次分明的味覺體驗，同時也在原本的4種價格帶，再加入30元、50元及70元新價位，常態商品也擴充到185道。

▲奶茶色每盤30元。

▲50元綠盤，辣肉味噌鮭魚。

壽司郎即日起推出「新甘覺」新菜單，首先「極の新甘覺」以店內切取為主軸，透過精選魚種、極鮮原味，提供食材本味與鮮味層次的純粹表現；「炙の新甘覺」採現點現做，掌握炙燒瞬間釋放的油脂與旨味，帶來更迷人的香氣層次與口感。「炸の新甘覺」主打店內現炸的豐富炸物，外酥內嫩的鮮甜對比，重新定義迴轉壽司中的炸物魅力；而「豐の新甘覺」則祭出多款高品質副餐如茶碗蒸、拉麵到甜點，提供多重味覺驚喜。

▲青森縣產炙燒金目鯛。（圖／壽司郎提供）

為對應「壽司郎の新甘覺」菜單更新，台灣壽司郎於全台門市導入7段式盤色價格帶，由現行40元、60元、80元、100元4段價格，再加入30元、50元及70元新價位，將基本款、創作料理與高等食材清楚分層，從鮮味、炙燒、酥炸與豐富副餐，為顧客帶來更多元且層次分明的味覺體驗，讓不同料理方式能以相符的價格呈現。

▲壽司郎7種價格帶。（圖／壽司郎提供）

本次調整中，壽司郎將常態商品擴充至185道，涵蓋握壽司、軍艦及各式副餐， 而且原本最低是每盤40元，之後將有更低的30元價格，常態商品有棒棒雞風雞叉燒、橙醋果凍雞叉燒、炙燒起司培根、溏心蛋軍艦、柚子胡椒雞叉燒等。

壽司郎全新盤子顏色與價格

●30元奶茶盤（全新）

●40元紅盤

●50元綠盤（全新）

●60元銀盤

●70元藍盤（全新）

●80元金盤

●100元黑盤

▲合點壽司胭脂蝦系列新商品。（圖／合點壽司提供）

另外，來自日本的連鎖迴轉壽司—合點壽司、承知助by合點壽司，以職人現點手握壽司為特色，12月10日起推出頂級食材—胭脂蝦、松葉蟹祭，每道80元起。同步為了歡慶食材豐美的冬季到來，凡於12月12日至25日期間，在全台合點壽司6店鋪、承知助by合點壽司1店鋪滿4人同行，每組消費滿1888元就送價值388元的「合點聖誕壽司」1份。

▲合點壽司松葉蟹新商品。（圖／合點壽司提供）

負責規劃菜單的商品部本部長兼台灣總料理長川村圭，提及胭脂蝦特色在於肉質細嫩、味道鮮甜回甘，為了讓喜愛鮮蝦的台灣人能飽嚐高級胭脂蝦的美味，合點壽司帶來「胭脂蝦」、「醬漬胭脂蝦」、「鹽昆布胭脂蝦」外，也以鹹甜調味提升「炙燒岩鹽檸檬胭脂蝦」的雙重美味；另也有將經典花壽司鋪上生鮮胭脂蝦的「胭脂蝦花壽司」、超級下酒的「唐揚胭脂蝦頭」共6款。

除了胭脂蝦，喜愛螃蟹的饕客不能錯過的是寒冷海域生長的松葉蟹，「松葉蟹軍艦」、「松葉蟹肉蟹味噌」、「松葉蟹押壽司佐飛魚卵」、「松葉蟹肉小品（蟹肉拌蟹味噌佐蘿蔔絲）」、「松葉蟹肉茶碗蒸」共5款也都一同登場。

