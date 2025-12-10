ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
丹丹漢堡大灣店昨天開幕　網讚店面好可愛「根本觀光景點」

▲丹丹漢堡大灣店昨天開幕　網讚店面好可愛「根本觀光景點」。（圖／粉專「台南式」提供）

▲丹丹漢堡大灣店昨天開幕，網讚店面好可愛。（圖／粉專「台南式」提供）

記者黃士原／台北報導

丹丹漢堡在南部知名度高，有「速食南霸天」之稱，開店近30年歷史的台南大灣店近期搬家，新門市昨天正式開幕，粉專「台南式 Tainan Style」貼出店內照片，業者把品牌吉祥物「丹丹鳥」形象發揮得淋漓盡致，打造出一個充滿童趣的用餐空間，讓網友直呼「好可愛」、「根本觀光景點」。

▲丹丹漢堡大灣店昨天開幕　網讚店面好可愛「根本觀光景點」。（圖／粉專「台南式」提供）

▲戴著紅帽子的Q版「丹丹鳥」超可愛。（圖／粉專「台南式」提供）

今年7月，擁有將近30年歷史的丹丹漢堡台南大灣店傳出搬家消息，經過近半年的籌備，昨天重新開幕，粉專「台南式 Tainan Style」貼出店內照片，屋外走廊天花板上有著大型插畫，主角是戴著紅帽子的Q版「丹丹鳥」，營造出熱鬧又充滿童趣氛圍的空間。

▲丹丹漢堡大灣店昨天開幕　網讚店面好可愛「根本觀光景點」。（圖／粉專「台南式」提供）

▲廁所（化妝室/TOILET）的指示牌，就是丹丹鳥戴著口罩坐在馬桶上。（圖／粉專「台南式」提供）

▲丹丹漢堡大灣店昨天開幕　網讚店面好可愛「根本觀光景點」。（圖／粉專「台南式」提供）

▲牆上的視力檢查表。（圖／粉專「台南式」提供）

除了天花板，「丹丹鳥」也在室內的各個角落出沒，像是廁所（化妝室/TOILET）的指示牌，就是丹丹鳥戴著口罩坐在馬桶上，牆上還有一張非常特別的視力檢查表，將原本的C型開口或E型字母，替換成了不同角度的丹丹鳥圖案，設計巧思令人會心一笑。

▲丹丹漢堡大灣店昨天開幕　網讚店面好可愛「根本觀光景點」。（圖／粉專「台南式」提供）

▲丹丹漢堡台南大灣店外觀。（圖／粉專「台南式」提供）

▲丹丹漢堡大灣店昨天開幕　網讚店面好可愛「根本觀光景點」。（圖／粉專「台南式」提供）

▲丹丹漢堡台南大灣店點餐櫃台。（圖／粉專「台南式」提供）

丹丹漢堡台南大灣店的新店裝潢也引起網友討論，直呼「好可愛」、「行銷團隊可以啊」、「做出台式浪漫的感覺」、「這完全打破我對丹丹的印象」、「根本觀光景點」，還有人歪樓說「趕快出周邊」、「視力表有販售嗎？」。

▲民生輝11月底轉型改賣麻辣鍋。（圖／取自民生輝IG）

另外，位於延吉街巷弄內的「民生輝牛肉鍋」，由富錦樹創辦人吳羽傑於2023年所開設，希望能把台南家鄉味傳遞給台北的老饕，不過由於台北消費者不太買單，再加上牛肉成本居高不下，每月虧損50萬元，從11月底正式轉型改賣麻辣鍋。

民生輝麻辣鍋主打「連湯都能喝的麻辣鍋」，湯底使用10多種辛香料、四川大紅袍及牛骨慢火熬煮8小時。菜單部分，除了原本的溫體牛肉，還供應日本鹿兒島A5和牛、美國無骨牛小排、澳洲和牛、紐西蘭小羔羊、台灣梅花豬，以及各式火鍋配料、蔬菜、海鮮。另外，吳羽傑和富錦樹台菜香檳米其林行政主廚共同研發、監製的牛肉料理也保留下來，像是香菜炒牛肉、高麗菜炒牛肉、牛肉炒泡麵等等。

哈洗大叔撒嬌上癮(?)　合體TWS再挑戰一次XD

