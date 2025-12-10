ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
老賴茶棧「烤糖奶蓋草莓」開賣　大茗也推2款限定新品

▲老賴茶棧推出4款草莓新品。（圖／老賴茶棧提供，下同）

▲老賴茶棧推出4款草莓新品。（圖／老賴茶棧提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

草莓季登場，手搖飲「老賴茶棧」推出4款全新飲品，其中「烤糖奶蓋草莓」系列是香脆烤糖結合新鮮草莓、濃郁奶蓋。另外，大茗也有2款限定新品，即日起於全門市上市。

▲▼老賴茶棧推出4款草莓新品。（圖／老賴茶棧提供）

▲烤糖奶蓋首度結合草莓推出系列飲品。

▲▼老賴茶棧推出4款草莓新品。（圖／老賴茶棧提供）

▲草莓奶綠吸得到果粒。

老賴茶棧以新鮮草莓搭配不同茶底、奶蓋打造4款草莓飲品，其中「烤糖奶蓋草莓紅（售價80元）」、「烤糖奶蓋草莓奶綠（售價90元）」分別選用經典老賴紅茶、茉翠香綠搭配新鮮草莓果粒，頂層再加上金黃烤糖脆片、綿密奶蓋。

業者更推薦可選擇直接品嚐烤糖脆片的焦甜香脆，或敲碎後混合海鹽奶蓋與草莓果粒一起享用，一次就能擁有「喝+咬」雙重口感。

此外還有新鮮草莓果粒搭配冷香青茶、茉翠香綠奶茶的「草莓青茶（售價75元）」、「草莓奶綠（售價80元）」。為歡慶新品上市，即日起凡至老賴茶棧全台門市購買草莓系列任2杯飲品，即送限定「莓果香調香水」1個，送完為止。

▲▼大茗推出2款草莓新品。（圖／大茗提供）

▲大茗也迎來草莓季。

大茗也推出2款限定新品，「草莓優格飲」以滑順優格為基底融合酸甜草莓果醬，「翡翠莓香」則是草莓奶蓋與翡翠拿鐵的組合，北部售價95元、中南部88元，飲品也提供全新草莓奶蓋加料服務，北部售價35元、中南部30元。

關鍵字： 美食情報 美食雲 老賴茶棧 大茗 草莓季

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

