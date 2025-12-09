以色列名廚餐廳「Miznon」登台　體驗正宗鷹嘴豆泥與皮塔

▲以色列名廚餐廳「Miznon」登台，上圖為鷹嘴豆泥與皮塔餅。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

在全球已擁有25間分店、由以色列米其林星級主廚Eyal Shani創立的Miznon，11月底正式登台，餐廳位於台北市大安區的東豐街上，駐店主廚Yuval透過一道道家常料理，像是鷹嘴豆泥、耶路撒冷小菜及烤花椰菜等，帶領食客貼近以色列的日常。

隨著地理範圍與歷史的延展，地中海飲食文化在多民族遷徙與文化交織中逐漸成形，融合歐洲、北非、中東、土耳其與希臘等地的飲食傳統，以香料、橄欖油、香草、蔬菜、鷹嘴豆、茄子與火烤風味為核心，展現直覺、自由、率性，帶著陽光與街頭的節奏。

▲台灣首家「Miznon」位於台北市大安區。（圖／業者提供）

以色列米其林星級主廚Eyal Shani於2011年創立的Miznon（首店在特拉維夫），將這份文化底蘊轉化為更直接、更俐落的風味呈現，以火、香料、酸度與香草交織出奔放的個性，搭配最能代表街頭精神的皮塔（PITA）與以色列料理語彙，形成品牌獨有的地中海現代街頭味。

Miznon依據午間與晚間不同的用餐節奏，設計了截然不同的餐點內容。Yuval表示，午餐應該是快速、開心、輕快的，因此午間菜單以直覺、貼近日常的飲食型態為主，並以PITA為核心，提供8至9款風味選擇，搭配精選分享式餐點。晚間時段則以共享時光與享受風味為核心，搭配以色列精選酒款。

▲烤花椰菜。（圖／記者黃士原攝）

PITA又稱「口袋餅」或「阿拉伯薄麵包」，是一種源自中東的圓形扁麵包，烘烤後會形成中空口袋，可夾入沙拉、烤肉或各式餡料，為了讓台灣能體驗最道地的味道，Miznon的PITA都是從以色列空運來台。

「鷹嘴豆泥（Hummus）」是中東飲食文化中最具代表性的經典，Miznon忠於傳統做法，將鷹嘴豆煮軟，加入tahina（芝麻醬）、大蒜、檸檬汁與冰水細緻攪打，最後加入少量自製辛香醬、harissa（北非辣醬）、新鮮紅洋蔥，淋上高品質橄欖油，再添上以低溫煎至柔軟的整顆鷹嘴豆，堆疊出多層次口感。

▲「耶路撒冷Mezze花園拼盤」 是一道色彩繽紛、層次豐富的中東經典料理。（圖／記者黃士原攝）

「耶路撒冷Mezze花園拼盤」 是一道色彩繽紛、層次豐富的中東經典料理，融合新鮮、醃製與烹飪食材，拼盤有黃瓜番茄沙拉、鹹香醃橄欖、柔軟細緻的雞蛋、滑順的塔希尼醬，以及外酥內軟的鷹嘴豆球。

「肥羊烤肉串」使用紐西蘭高地和羊Lumina，其油脂分布最均衡、肉質最柔軟，烤製時，羊腹肉在炭火上微微起泡，油脂滴入木炭、瞬間迸出自然煙燻味，帶出深層的香氣。

▲台灣門店的「帶骨Schnitzel」，連雞爪一起炸。

「Schnitzel（炸肉排）」是全世界最具共通性的家常料理之一，無論是在以色列、阿根廷、東歐，或在亞洲家庭的餐桌上，都能找到它的身影。Yuval說，以色列則有屬於自己的風格，Miznon 特別保留雞腿骨，打造僅限台灣門店的「帶骨Schnitzel」，既保留肉汁，也呈現更具存在感的外觀。

▲Miznon「焦糖牛胸肉」。（圖／業者提供）

▲甜點「Tatami」則是以色列家庭另一個味道密碼。

「焦糖牛胸肉皮塔」是米其林星級主廚 Eyal Shani的代表作品之一，其核心靈魂來自費時製作的隔夜焦糖牛胸肉，以低溫慢燉方式讓牛腩軟嫩至入口即化，並透過焦糖化工序呈現甜鹹交織的迷人風味。完成的牛胸肉裝進溫熱皮塔餅中，搭配塔希尼醬、新鮮蔬菜與酸香配料，使整體層次更加立體平衡。

甜點「Tatami」則是以色列家庭另一個味道密碼，層疊餅乾、奶霜與可可粉，組成最簡單卻永遠不膩的甜點，被視為「媽媽的蛋糕」。

▲全台第3家！島語桃園台茂店12/29開幕。（圖／記者黃士原攝）

另外，漢來美食旗下知名自助餐品牌「漢來海港」桃園台茂店，今年7月31日停業進行升級大改裝，將以「島語」重新跟大家見面，業者日前公布12月29日開幕，明天上午11:00開放電話與線上訂位。

島語是漢來美食前年10月推出的Buffet新品牌，有升級版漢來海港之稱，主打「一餐檯、一Fine Dining」概念，餐廳裡設置了海鮮、日料、冷盤海鮮等8大餐區，提供超過200道料理，而且每座餐檯都供應與餐食相對應的佐餐酒，目前已有台北漢來店及高雄漢神店，第3家則是落腳桃園台茂購物中心。