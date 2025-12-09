ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
北京「頤和安縵」結束17年合作　月底更名繼續營運

▲▼北京頤和安縵。（圖／翻攝自安縵集團官網）

▲北京頤和安縵將摘牌。（圖／翻攝自安縵集團官網，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

被無數網友譽為是「入住即穿越」的奢華旅宿「北京頤和安縵」，現在業主與安縵集團共同宣布，將於今年12月30日正式摘下「Aman」品牌招牌，結束17年的合作，酒店本身會在改名後繼續營運，消息傳出後為奢華旅宿市場投下震撼彈。

▲▼北京頤和安縵。（圖／翻攝自安縵集團官網）

▲北京頤和安縵與頤和園僅一牆之隔。（圖／翻攝自安縵集團官網）

北京頤和安縵的獨特之處在於酒店與世界遺產「頤和園」的東宮門僅一牆之隔，所有入住的旅客只要走幾步路，就能悠閑享受這座皇家園林百年風景，而客房更處處展現中國傳統建築以及古典風格，更有網友讚為最有仙氣的酒店之一。

▲▼北京頤和安縵。（圖／翻攝自安縵集團官網）

▲北京頤和安縵摘牌後會更名繼續營運。

但近日安縵集團與業主北京頤和賓館有限公司共同發布聲明表示，雙方合作將於今年12月29日終止，從12月30日起「北京頤和安縵」更名為「北京頤和賓館」，之後酒店營運如常，預訂與入住皆不受影響，業者也表示，此次品牌調整是基於市場需求與文化傳承的考量。

而美國德州的「阿靈頓喜來登飯店」也宣布將於明年2月15日結束營業，屆時將裁員110名員工。該酒店鄰近阿靈頓會議中心附近，同時靠近喬克托體育場、六旗德州樂園，地理位置優越，但為何決定結束營業，業者尚未公布原因。

