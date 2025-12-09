ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
法朋蛋黃酥春節檔期明天開放預購　中午12點開搶「萬人拼手速」

▲法朋經典蛋黃酥，欣葉聯名雙饗禮盒。（圖／法朋提供）

▲法朋蛋黃酥春節檔期明天開放預購。（圖／法朋提供）

記者黃士原／台北報導

年節腳步還沒真正逼近，伴手禮戰火已經悄悄點燃。享有「台灣甜點界香奈兒」美譽的「法朋烘焙甜點坊」宣布，明年新春年節的「經典蛋黃酥禮盒」，將於明天中午12點在官網開放預購。由於往年都有萬人同時上線搶訂，約10多分鐘完售，想買的民眾只能拼手速。

法朋的「經典蛋黃酥」今年推出9入（980元）與6入（680元）兩種規格，堅持40%酥皮、40%紅豆餡、20%鹹蛋黃的比例，鹹蛋黃選自屏東，搭配萬丹紅豆、嘉義洲南鹽場海鹽，外層酥皮則以丹麥LURPAK天然奶油與日本熊本麵粉揉製，酥皮層層交疊，紅豆沙香氣溫潤。

▲法朋經典蛋黃酥，欣葉聯名雙饗禮盒。（圖／法朋提供）

▲欣葉聯名雙饗禮盒。（圖／法朋提供）

欣葉聯名雙饗禮盒同樣也有9入（1080元）與6入（780元）兩種選擇，綠豆椪內餡採用欣葉招牌滷肉與干貝菜脯拌入綿密綠豆沙，再包入層次豐富的酥皮，鹹香中帶著油蔥與海味。

延續近年春節檔期熱賣的燒餅系列，今年「經典蜂蜜燒餅禮盒」（8入，680元）再度回歸，以台灣原生山櫻花為包裝靈感，內餡選用天然紅柴蜂蜜與日本九鬼芝麻，入口先是蜂蜜的溫潤甜香，接著芝麻與麵香在口中慢慢展開，外層酥鬆、內裡柔軟。

▲法朋經典蛋黃酥，欣葉聯名雙饗禮盒。（圖／法朋提供）

▲「璞韻法蘊」雙入甜鹹小酥餅禮盒。（圖／法朋提供）

延續中秋檔期好評，法朋與京都抹茶名店「辻利茶舖」合作的3款聯名禮盒，也將同步加入新春戰局，包括「綜合蜂蜜燒餅禮盒」（750元）、「茶香藏韻聯名禮盒」（680元），以及以風呂敷包裝、兼具收藏與贈禮價值的「匠心辻光風呂敷禮盒」（1680元）。

法朋提醒，經典蛋黃酥於12月10日中午12:00在官網開搶，所有品項數量皆有限、售完為止。部分禮盒（包含餅乾、燒餅及辻利聯名等系列）取貨期間為明年1月5日至2月14日，經典蛋黃酥禮盒、欣葉聯名雙饗禮盒、黃金布列塔尼禮盒、瑰麗金冠堅果塔禮盒取貨期間為1月19日至2月14日，最後宅配出貨日為2月9日。

▲日本麥當勞經典美食巧克力三角派。（圖／翻攝日本麥當勞官方X）

另外，日本麥當勞經典冬季限定甜點「巧克力三角派」，使用像是千層派皮的外皮，內餡是爆漿濃郁巧克力醬料，備受台日饕客喜愛，更有不少台灣網友到日本都將麥當勞三角派列為必吃美食。現在有多位KOL在社群平台分享，台灣也即將開賣，對此麥當勞表示周一將公布詳細訊息。

