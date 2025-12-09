漢堡排嘉台中展店「進駐勤美誠品」　暫定明年4月開幕　

▲日本人氣店「漢堡排嘉」將前往台中展店。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

日本東京「漢堡排嘉（ハンバーグ 嘉）」去年5月登台，目前在大台北地區已有3家分店，2026年起規劃前往中南部展店，第一站先插旗台中地區，預計進駐勤美誠品綠園道，暫定明年4月開幕。

漢堡排嘉創辦人安川嘉紀1992年起，在北海道經營超過十家炭火燒肉專門店，擁有20年以上的炭火燒烤經驗。2021年，他在東京原宿神宮前開設了第一間炭火漢堡排專門店，並迅速打出名堂，隨即成為當地日本人私藏排隊名店，每日限量300份炭火漢堡排，每晚6點前就會賣光，2022年便在表參道開第2間店。

▲特選牛舌排定食。（圖／記者黃士原攝）

漢堡排嘉2024年首度進軍台灣市場，第1家分店落腳中和環球購物中心，接著陸續進駐SOGO大巨蛋、南港CITYLINK，明年起規劃前往中南部展店，第1站先插旗台中地區，進駐勤美誠品綠園道，暫定2026年4月開幕。

漢堡排嘉提供WAGYU和牛漢堡排、國產牛漢堡排、牛舌漢堡排、炭火厚切牛舌排、炭火牛橫膈膜等5款定食餐，價格450元起至650元，套餐都會附上白飯、湯品、生雞蛋與小菜。另國產牛漢堡排、牛舌漢堡排都可加點，每顆分別是100元、150元。

▲挽肉と米規劃台中展店。（圖／記者黃士原攝）

另外，日本人氣漢堡排「挽肉と米」登台2年後，下一站也要進軍台中，目前正在人力銀行召募員工。

日本人氣漢堡排「挽肉と米」2023年7月登台，僅提供一種套餐（650元），漢堡排肉使用「鹿兒島A5和牛」（份量3顆），每日早上在10度C的挽肉（絞肉）室裡新鮮現絞，客人就座後再由師傅快速現做現烤，避免溫度升高影響口感。師傅也會針對顧客的用餐速度來烤漢堡排，原則上是客人快吃完一個後，才會再放上一個於檯前的保溫烤爐上，避免放太久而過熟。