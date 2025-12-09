GODIVA「霜淇淋買1送1」只有2天　3款經典口味任選

▲GODIVA霜淇淋買1送1。（圖／記者蕭筠攝，下同）

記者蕭筠／台北報導

比利時巧克力品牌「GODIVA」推出年末限定「霜淇淋買1送1」優惠，一共有3款經典口味任選，未販售霜淇淋門市則推「散裝巧克力買3送3」，12月13日、14日限時2天開跑。

GODIVA「霜淇淋買1送1」提供黑巧克力、白巧克力、綜合共3款選擇，凡於門市購買1支可現場再吃1支或領取霜淇淋兌換券1張，兌換期間至12月22日。

販售霜淇淋門市共17家，包括微風廣場1F、遠百信義A13 B2F、京站1F、SOGO復興B3F、SOGO天母B1F、板橋大遠百B1F、新光三越信義A8 B2F、林口三井1F、南港LaLaport B1F、華泰2F、遠東巨城1F、台中新光三越B2F、台中LaLaport 1F、南紡購物中心B1F、新光三越西門B2、台南三井1F、漢神巨蛋B1F 。

此外，未販售霜淇淋之門市則推出「散裝巧克力買3送3」，包括夾心巧克力、片裝巧克力、松露巧克力及G Cube巧克力，開放任選，並以價低者為贈送品項，販售門市有台北南西三越B2、台北101B1、遠百竹北B2、台中大遠百B1、高雄漢神B3。

▲COLD STONE也有冰淇淋優惠 。

另外，COLD STONE也有冰淇淋優惠，12月10日可享「中杯以上冰淇淋、濃霜淇淋同尺寸第2件10元」，口味任選，不含脆餅、桶裝並以價低者為優惠品項；12月12日起至12月14日限時3天加碼推「中杯以上含桶裝冰淇淋、濃霜淇淋同尺寸第2件50元」，不含脆餅以價低者為優惠品項。