ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

GODIVA「霜淇淋買1送1」只有2天　3款經典口味任選

▲GODIVA。（圖／記者蕭筠攝）

▲GODIVA霜淇淋買1送1。（圖／記者蕭筠攝，下同）

記者蕭筠／台北報導

比利時巧克力品牌「GODIVA」推出年末限定「霜淇淋買1送1」優惠，一共有3款經典口味任選，未販售霜淇淋門市則推「散裝巧克力買3送3」，12月13日、14日限時2天開跑。

GODIVA「霜淇淋買1送1」提供黑巧克力、白巧克力、綜合共3款選擇，凡於門市購買1支可現場再吃1支或領取霜淇淋兌換券1張，兌換期間至12月22日。

販售霜淇淋門市共17家，包括微風廣場1F、遠百信義A13 B2F、京站1F、SOGO復興B3F、SOGO天母B1F、板橋大遠百B1F、新光三越信義A8 B2F、林口三井1F、南港LaLaport B1F、華泰2F、遠東巨城1F、台中新光三越B2F、台中LaLaport 1F、南紡購物中心B1F、新光三越西門B2、台南三井1F、漢神巨蛋B1F 。

此外，未販售霜淇淋之門市則推出「散裝巧克力買3送3」，包括夾心巧克力、片裝巧克力、松露巧克力及G Cube巧克力，開放任選，並以價低者為贈送品項，販售門市有台北南西三越B2、台北101B1、遠百竹北B2、台中大遠百B1、高雄漢神B3。

▲▼COLD STONE推出全新甜點系冰淇淋「焦糖點心棒」 。（圖／記者蕭筠攝）

▲COLD STONE也有冰淇淋優惠 。

另外，COLD STONE也有冰淇淋優惠，12月10日可享「中杯以上冰淇淋、濃霜淇淋同尺寸第2件10元」，口味任選，不含脆餅、桶裝並以價低者為優惠品項；12月12日起至12月14日限時3天加碼推「中杯以上含桶裝冰淇淋、濃霜淇淋同尺寸第2件50元」，不含脆餅以價低者為優惠品項。

 【你可能也想看】

►肯德基「聖誕巨大桶」限量回歸　雪花乳酪脆雞新登場
►12月速食新品懶人包　摩斯開賣貝果堡、漢堡王推3款勁濃起士點心 
►麥當勞12/10開賣「巧克力三角派」　還有全新咖哩雞塊、漢堡

關鍵字： 美食情報 美食雲 GODIVA 買1送1 COLD STONE

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

恭喜！納豆.依依升格當新手爸媽　拚試管寶寶「見卵子沒長大」一度淚崩

推薦閱讀

法朋蛋黃酥春節檔期明天開放預購

法朋蛋黃酥春節檔期明天開放預購

必勝客「聖誕花圈比薩」睽違4年回歸　拿坡里推海綿寶寶系列聯名

必勝客「聖誕花圈比薩」睽違4年回歸　拿坡里推海綿寶寶系列聯名

墾丁凱撒吃晚餐+1212元享住一晚

墾丁凱撒吃晚餐+1212元享住一晚

漢堡排嘉台中展店「進駐勤美誠品」

漢堡排嘉台中展店「進駐勤美誠品」

「新北1314跨河煙火」施放細節公布

「新北1314跨河煙火」施放細節公布

越晚人越多！逢甲夜間限定紅燒當歸鴨

越晚人越多！逢甲夜間限定紅燒當歸鴨

日本7.6強震「仙台建築狂搖2分鐘」　台旅客：搭新幹線被請下車

日本7.6強震「仙台建築狂搖2分鐘」　台旅客：搭新幹線被請下車

GODIVA「霜淇淋買1送1」只有2天　3款經典口味任選

GODIVA「霜淇淋買1送1」只有2天　3款經典口味任選

FRIDAYS台中市政店明年元旦熄燈

FRIDAYS台中市政店明年元旦熄燈

景美隱藏版抗通膨早餐！

景美隱藏版抗通膨早餐！

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

三商巧福牛肉麵連9天特價109元

西門町最新綠洲飯店開幕　1晚800元起

爭鮮「第8盤起半價」12/15起加碼4天

身分證拿來對　住台南飯店每晚1212元

3家米其林推薦餐廳歇業倒數「想吃要快」

全台第3家「島語」12/29開幕

280元吃到飽！30種蔬菜＋熟食自助吧

UG「2款人氣飲品」買1送1　CoCo推QQ鮮奶茶第2杯10元

台中耶誕嘉年華有「角落小夥伴」

民生輝11月底改賣麻辣鍋

熱門行程

最新新聞更多

法朋蛋黃酥春節檔期明天開放預購

必勝客「聖誕花圈比薩」睽違4年回歸　拿坡里推海綿寶寶系列聯名

墾丁凱撒吃晚餐+1212元享住一晚

漢堡排嘉台中展店「進駐勤美誠品」

「新北1314跨河煙火」施放細節公布

越晚人越多！逢甲夜間限定紅燒當歸鴨

日本7.6強震「仙台建築狂搖2分鐘」　台旅客：搭新幹線被請下車

GODIVA「霜淇淋買1送1」只有2天　3款經典口味任選

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366