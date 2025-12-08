▲Oani綠洲飯店外觀。（圖／MEANDER集團提供）

記者蔡玟君／台北報導

西門町又有新飯店！MEANDER旅宿集團全新品牌「Oani 綠洲」正式開幕，飯店距離捷運站走路僅1分鐘，館內設有背包房、雙人房與家庭房，房內就能欣賞西門町最具代表性的景觀，且入住旅客均提供免費宵夜，背包房住一晚800元起，雙人房一晚4000元起。

▲MEANDER集團創辦人林維源。（圖／記者蔡玟君攝）

MEANDER集團創辦人林維源來自香港，大學在台唸書後一度返港工作，10多年前因緣際會在西門町創立第一間旅宿「台北漫步」，之後漸漸拓展據點，除了台北外，目前在越南胡志明、日本大阪均有品牌旅宿進駐。

結合過去多年旅館經營與老屋改造經驗，林維源帶著全新且更高端的自創品牌「Oani 綠洲」重返西門町，將過去元大證券舊建築承租，並請來「本事設計」操刀，以小型精品旅館之姿，意圖打造成「城市中的靜謐綠洲」，提供細膩且貼心的休息處所。

▲▼豪華雙人房。（圖／MEANDER集團提供）

「Oani 綠洲」細節處展現林維源對住宿品質的重視。全館54間客房從背包房型、雙人房到家庭房均採用醫療級空氣清淨系統，打開客房電視就能看到房內空氣品質，並提供4種枕頭選擇。

房內使用的德泰床墊、林果良品牛皮拖鞋到鶯歌手工製馬克杯，並訂製以海廢漂流物製作的杯墊，每塊杯墊均獨一無二，背後也標注使用多少海廢垃圾製成，除了與台灣在地風土連結，也為環保永續盡一份心力。

▲▼家庭房設計為上下舖，並捨去電視改為投影機。（圖／記者蔡玟君攝）

而客房適度留白，提供充足的放置行李空間，以及利用牆面設計多功能層架，皆來自他住飯店時常有感「層架收納不夠」、「房內沒地方放行李」的經驗。

▲▼背包房。（圖／記者蔡玟君攝）

▲每一張床位皆有自己的置物櫃與專屬行李放置區。（圖／MEANDER集團提供）

▲也可依據喜好選擇枕頭。（圖／MEANDER集團提供）

位於2樓的背包客房同樣提供貼心服務，包括可選擇不同軟硬度枕頭、女性專屬膠囊房，且部分床型緊鄰窗邊，享有最佳欣賞西門町視角；每一張床位皆有自己的置物櫃與專屬行李放置區，在盥洗空間中更有Dyson吹風機、乾濕分離淋浴間，女性盥洗空間中還提供化妝棉、髮束、棉花棒等備品。

在地下一樓則設有交誼廳，提供咖啡、微波爐，旅客能帶著食物在此用餐，更有按摩椅與洗衣空間，消除旅客疲憊之餘，也滿足洗衣需求的旅人。

▲背包房衛浴空間使用Dyson吹風機。（圖／記者蔡玟君攝）

同時，「Oani 綠洲」在不同時段提供不同服務，例如下午能免費吃冰棒，夜晚則提供當日限定的台味深夜甜湯，如仙草、愛玉搭配台灣啤酒為消夜，只要是入住的房客均能享用。林維源表示，未來也計畫打造類似航空公司登機前的「網路報到」功能，讓旅客能透過系統提前提供資料，抵達飯店時就能直接領房卡。

▲▼Meander大阪就在難波站旁。（圖／MEANDER集團提供）

當被問及在國旅不振的此時，為何仍規劃新飯店開幕？林維源表示，MEANDER集團從創立之初就朝向吸引國際化客群的方向經營，且不因平價就減少服務品質，例如一開始就要求飯店人員必須能記得所有房客的名字，「當服務與品質到位，客人自然願意付錢。」

多年下來累積不少忠實客源，有旅客住過一間，除了不斷回流，也會更想嘗試其他國家品牌據點，因此台北的旅館未受國旅不振影響，反而經常客滿。

林維源也觀察，西門町飯店市場雖然競爭激烈，但都是較平價的旅宿，缺少高端、細緻服務的飯店，「Oani 綠洲」除了與鄰近的日系連鎖飯店競爭外，也期望未來透過不斷增進服務品質，朝著挑戰「西門町最高房價飯店」方向邁進，同時接下來在日本也有拓點新計畫有待日後公布。

▲citizenM北門世民酒店。（圖／業者提供）

而萬豪國際集團近日收購創新生活風格品牌citizenM，讓旗下品牌更多元化，「citizenM台北北門世民酒店」同樣位於西門町商圈，緊鄰捷運北門站，方便旅客前往搭乘機場捷運，徒步至西門町購物、吃美食也只要不到5分鐘，待citizenM會員計畫與萬豪系統整合後，萬豪旅享家又多一個累積房晚的選擇。

▲台北板橋馥華艾美酒店明年開幕。（圖／翻攝自馥華集團官網）

萬豪國際集團在台據點也持續增加，最受矚目的就是位於新北市板橋的「台北板橋馥華艾美酒店」，業者透露最快將於明年3月底開幕，酒店距離板橋車站走路不到10分鐘，全館共有236間客房，並有2間餐廳與1間酒吧，未來將結合藝術、在地元素，重新定義「品味美好生活」，為旅客帶來獨特入住體驗。

同時，即日起至明年2月28日為止，萬豪國際集團推出旗下旅行計劃「萬豪旅享家」的年度餐飲盛事「萬味奇遇」，集結全台18間飯店頂尖主廚團隊，以台灣山、海、田地貌食材為靈感，推出39道期間限定料理，為旅客打造一場環島美食嘉年華，旅客可藉由入住在台不同城市的品牌飯店品嚐到「萬味奇遇」特色料理。