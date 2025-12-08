3家米其林餐廳歇業倒數「想吃要快」　連6年摘星名店明年元旦熄燈

▲Longtail明年元旦休息。（圖／業者提供）

面對近年餐飲成本高漲與市場挑戰，不少知名餐廳與小吃陸續在年底前宣布歇業，其中更包含米其林指南推薦的熱門店家。台中向上市場的「在來碗粿米糕」確定營業至12月31日，而連6年摘下米其林一星的Longtail也將於明年元旦暫時熄燈，想再回味經典滋味的老饕，可得把握最後時光。

▲秋季新菜「沙丁魚/鴨火腿/山當歸烤鴨湯」靈感來自烤鴨夾餅。（圖／記者黃士原攝）

Longtail

2017年7月21日開幕的Longtail，由名廚林明健與多位股東共同創立，以法式料理為本，融入他在亞洲各地旅遊經歷及生活體驗，結合國際視野展現異國風味。除了提供跨國界當代料理，也能喝到創意調酒、精品葡萄酒及精釀啤酒，餐廳自2018年至2023年連續6年獲得米其林一星。

Longtail雖然去年從米其林一星掉到入選餐廳，但仍受到許多客人喜愛，包括NBA超級球星雷納德，Google評論仍有4.1顆星。不過餐廳日前突然公告，明年元旦起休息，但也提到不是結束，而是暫時停下腳步，為下一個篇章做準備。

▲Orchid蘭招牌菜「和牛派」。（圖／記者黃士原攝）

Orchid蘭

Orchid蘭自《米其林指南》自2016年成立以來，不斷的舉辦四手餐會，像是米其林三星名廚Yannick Alléno、上海米其林二星「喜粵8號」的主廚，以及排名「世界50最佳餐廳」第13的莫斯科「White Rabbit」主廚Vladimir Mukhin，累積超過20場客座活動。2018年米其林指南登台後，已連續8年獲得推薦餐廳或入選餐廳。

雖然持續獲得米其林指南評審青睞，Orchid蘭餐廳卻在日前公告，2026年1月31日正式歇業，「這不是結束，更像是故事來到最值得停下的篇章。我們希望為這段故事保留最美好的定格。」

▲在來碗粿米糕12月31日熄燈。（圖／取自在來碗粿米糕臉書）

在來碗粿米糕

位於台中向上市場的「在來碗粿米糕」，店主是嘉義碗粿老店的後代，2023年5月開幕，隔年起連兩年獲得米其林指南入選餐廳。不過業者日前公告，只營業到12月31日。

帶著文青風格的在來碗粿米糕專門店，位於台中向上市場，2023年5月開幕，店主是嘉義碗粿老店的後代，其碗粿以每日研磨的米漿蒸製，以冷食供餐，凸顯粿體的彈性和米香，並提供辣炒蘿蔔乾和蒜汁佐吃。另有甜點黑糖碗粿，米其林指南評審建議加入牛奶球，嚐嚐新舊融合的滋味。