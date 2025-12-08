ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

宜蘭紅磚廣場變「光之森林」　巨型耶誕老人泡湯、燈海免費看

▲▼宜蘭縣議會紅磚廣場聖誕燈海。（圖／翻攝自宜蘭勁好玩臉書專頁）

▲宜蘭縣議會紅磚廣場聖誕燈海已經點亮。（圖／翻攝自宜蘭勁好玩臉書專頁

記者蔡玟君／綜合報導

現在到宜蘭玩，也有浪漫燈海能欣賞！宜蘭縣政府今年推出「2025愛在聖誕．愛在宜蘭」系列活動，其中最大亮點就是在宜蘭縣議會紅磚廣場打造帶有聖誕氛圍的燈海，讓旅客能盡情拍照，活動從即日起至明年3月3日為止。

今年宜蘭縣政府擴大耶誕燈飾布置範圍，將宜蘭縣議會紅磚廣場打造成兼具創意與在地特色的節慶景觀。此次燈飾融入最新推出的冬山河流域品牌「心咚山河」，包括高達8.5公尺的「泡湯耶誕老人」象徵冬山河成功探鑿溫泉資源，預告其將成為宜蘭下一處重要觀光亮點。

▲▼宜蘭縣議會紅磚廣場聖誕燈海。（圖／翻攝自宜蘭勁好玩臉書專頁）

▲冬山河鴨母船燈飾。（圖／翻攝自宜蘭勁好玩臉書專頁

▲▼宜蘭縣議會紅磚廣場聖誕燈海。（圖／翻攝自宜蘭勁好玩臉書專頁）

▲廣場周邊路樹也纏繞上七彩燈飾。（圖／翻攝自宜蘭勁好玩臉書專頁

一旁則有高9.4公尺的「冬山河鴨母船」，以麋鹿牽引著滿載多項宜蘭特產的船隻為意象，為節慶增添喜悅與童趣；廣場中央12公尺的主題聖誕樹，則融合宜蘭稻米與「穗花棋盤腳」意象，呈現濃厚的宜蘭風情。

▲▼宜蘭縣議會紅磚廣場聖誕燈海。（圖／翻攝自宜蘭勁好玩臉書專頁）

▲縣議會前方廣場全新聖誕樹與可愛薑餅人。（圖／翻攝自宜蘭勁好玩臉書專頁

此外，縣議會前方廣場亦打造全新節慶燈景，以近9公尺高的耶誕樹搭配可愛薑餅人，並呈現各鄉鎮的特色物產，營造耳目一新的節慶氛圍。而活動期間，每天晚上5點至9點，每小時會有一次音樂燈光秀展演，並在整個12月規劃「宜蘭聖誕燈車遊行」繞行於12個鄉鎮間。

▲▼礁溪溫泉燈花季。（圖／礁溪鄉公所提供）

▲礁溪溫泉燈花季即日起登場。（圖／礁溪鄉公所提供，下同）

邁入第六年的「礁溪溫泉燈花季」活動也已經開跑，今年打造4大主題展區，有高達5公尺的主燈，在不同廣場則設有光影廊道、星空燈海、地景投影，從即日起展出至明年3月4日為止。

今年「礁溪溫泉燈花季」展區分別設於溫泉廣場、迎賓廣場、地景廣場及水景廣場。位於溫泉廣場的主燈「泉華共舞」高達5公尺，以「礁溪溫泉」孕育的靈魂為核心設計，融入巴洛克式華麗線條與中央孤挺花造型，呈現溫泉水的律動與光影交錯效果。

▲▼礁溪溫泉燈花季。（圖／礁溪鄉公所提供）

▲▼礁溪溫泉燈花季是每年冬天當地代表活動。

▲▼礁溪溫泉燈花季。（圖／礁溪鄉公所提供）

主燈座椅休憩區以溫泉為靈感，搭配水藍燈景與溫泉魚造型花燈，營造生命力與藝術氣息；步道區則以永續自然概念設計，構築出交錯的光影廊道。

▲▼礁溪溫泉燈花季。（圖／礁溪鄉公所提供）

▲「綠野溪廣場」打造虛擬星空燈海。

▲▼礁溪溫泉燈花季。（圖／礁溪鄉公所提供）

▲也有光廊可以盡情拍照。

比鄰溫泉廣場的「綠野溪廣場」以虛擬的星空為背景，並設有月光座椅讓旅客在此駐足休憩；「迎賓廣場」則以童畫筆觸描繪礁溪風情，讓旅人以最純真的視角重新感受地方魅力。

「地景廣場」設有漂浮的水母燈，地面投影呈現海洋生態，彷彿海洋生物在腳邊輕盈游動；「水景廣場」可見「紫願之瓶」以柔和的光帶垂掛而下，象徵將心願高掛夜空。

關鍵字： 宜蘭旅遊 聖誕節 耶誕節 台灣特色系列

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

杜汶澤見台灣封鎖小紅書　曝「沒用過」：我對紅色過敏

推薦閱讀

曼谷河濱夜市「克里普索人妖秀」開箱

曼谷河濱夜市「克里普索人妖秀」開箱

雙12機票優惠「飛神戶6666元起」

雙12機票優惠「飛神戶6666元起」

爭鮮「第8盤起半價」12/15起加碼4天

爭鮮「第8盤起半價」12/15起加碼4天

全家新推「棉花糖巧克力飲」可可新品一次看

全家新推「棉花糖巧克力飲」可可新品一次看

百變布朗尼！從桂花烏龍到紅心芭樂都能搭

百變布朗尼！從桂花烏龍到紅心芭樂都能搭

3家米其林推薦餐廳歇業倒數「想吃要快」

3家米其林推薦餐廳歇業倒數「想吃要快」

超商美式買12送12　周一咖啡優惠懶人包

超商美式買12送12　周一咖啡優惠懶人包

宜蘭議會變身光之森林　免費燈海到明年

宜蘭議會變身光之森林　免費燈海到明年

楊梅無菜單熱炒！點餐直接放食材師傅秒懂

楊梅無菜單熱炒！點餐直接放食材師傅秒懂

北市「6飯店倒數專案」迎2026年

北市「6飯店倒數專案」迎2026年

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

身分證拿來對　住台南飯店每晚1212元

全台第3家「島語」12/29開幕

Google公布國人「2025機票熱搜榜」

麥味登《PEANUTS》第2波聯名推7款周邊　史努比變身鬆餅堡吊飾

咖啡甜點通通免費！淡水放空秘密基地

3家米其林推薦餐廳歇業倒數「想吃要快」

楊梅無菜單熱炒！點餐直接放食材師傅秒懂

爭鮮「第8盤起半價」12/15起加碼4天

韓星朴寶劍宵夜吃「柏弘肉燥飯」

北市「6飯店倒數專案」迎2026年

熱門行程

最新新聞更多

曼谷河濱夜市「克里普索人妖秀」開箱

雙12機票優惠「飛神戶6666元起」

爭鮮「第8盤起半價」12/15起加碼4天

全家新推「棉花糖巧克力飲」可可新品一次看

百變布朗尼！從桂花烏龍到紅心芭樂都能搭

3家米其林推薦餐廳歇業倒數「想吃要快」

超商美式買12送12　周一咖啡優惠懶人包

宜蘭議會變身光之森林　免費燈海到明年

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366