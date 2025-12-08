宜蘭紅磚廣場變「光之森林」　巨型耶誕老人泡湯、燈海免費看

▲宜蘭縣議會紅磚廣場聖誕燈海已經點亮。（圖／翻攝自宜蘭勁好玩臉書專頁）

記者蔡玟君／綜合報導

現在到宜蘭玩，也有浪漫燈海能欣賞！宜蘭縣政府今年推出「2025愛在聖誕．愛在宜蘭」系列活動，其中最大亮點就是在宜蘭縣議會紅磚廣場打造帶有聖誕氛圍的燈海，讓旅客能盡情拍照，活動從即日起至明年3月3日為止。

今年宜蘭縣政府擴大耶誕燈飾布置範圍，將宜蘭縣議會紅磚廣場打造成兼具創意與在地特色的節慶景觀。此次燈飾融入最新推出的冬山河流域品牌「心咚山河」，包括高達8.5公尺的「泡湯耶誕老人」象徵冬山河成功探鑿溫泉資源，預告其將成為宜蘭下一處重要觀光亮點。

▲冬山河鴨母船燈飾。（圖／翻攝自宜蘭勁好玩臉書專頁）

▲廣場周邊路樹也纏繞上七彩燈飾。（圖／翻攝自宜蘭勁好玩臉書專頁）

一旁則有高9.4公尺的「冬山河鴨母船」，以麋鹿牽引著滿載多項宜蘭特產的船隻為意象，為節慶增添喜悅與童趣；廣場中央12公尺的主題聖誕樹，則融合宜蘭稻米與「穗花棋盤腳」意象，呈現濃厚的宜蘭風情。

▲縣議會前方廣場全新聖誕樹與可愛薑餅人。（圖／翻攝自宜蘭勁好玩臉書專頁）

此外，縣議會前方廣場亦打造全新節慶燈景，以近9公尺高的耶誕樹搭配可愛薑餅人，並呈現各鄉鎮的特色物產，營造耳目一新的節慶氛圍。而活動期間，每天晚上5點至9點，每小時會有一次音樂燈光秀展演，並在整個12月規劃「宜蘭聖誕燈車遊行」繞行於12個鄉鎮間。

▲礁溪溫泉燈花季即日起登場。（圖／礁溪鄉公所提供，下同）

邁入第六年的「礁溪溫泉燈花季」活動也已經開跑，今年打造4大主題展區，有高達5公尺的主燈，在不同廣場則設有光影廊道、星空燈海、地景投影，從即日起展出至明年3月4日為止。

今年「礁溪溫泉燈花季」展區分別設於溫泉廣場、迎賓廣場、地景廣場及水景廣場。位於溫泉廣場的主燈「泉華共舞」高達5公尺，以「礁溪溫泉」孕育的靈魂為核心設計，融入巴洛克式華麗線條與中央孤挺花造型，呈現溫泉水的律動與光影交錯效果。

▲▼礁溪溫泉燈花季是每年冬天當地代表活動。

主燈座椅休憩區以溫泉為靈感，搭配水藍燈景與溫泉魚造型花燈，營造生命力與藝術氣息；步道區則以永續自然概念設計，構築出交錯的光影廊道。

▲「綠野溪廣場」打造虛擬星空燈海。

▲也有光廊可以盡情拍照。

比鄰溫泉廣場的「綠野溪廣場」以虛擬的星空為背景，並設有月光座椅讓旅客在此駐足休憩；「迎賓廣場」則以童畫筆觸描繪礁溪風情，讓旅人以最純真的視角重新感受地方魅力。

「地景廣場」設有漂浮的水母燈，地面投影呈現海洋生態，彷彿海洋生物在腳邊輕盈游動；「水景廣場」可見「紫願之瓶」以柔和的光帶垂掛而下，象徵將心願高掛夜空。