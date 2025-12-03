ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
50道港點無限續點　台北凱撒中餐廳推午間吃到飽「周一周二限定」

▲台北凱撒中餐廳推午間吃到飽。（圖／取自台北凱撒臉書）

▲台北凱撒中餐廳推午間吃到飽。（圖／取自台北凱撒臉書）

記者黃士原／台北報導

台北凱撒大飯店館內的「王朝中餐廳」11月底推出全新「美饌港點吃到飽」，平日周一與周二開放，提供50道港點無限續點，每人餐費1080元，用餐時間為90分鐘，活動預計到2月底。

王朝中餐廳「美饌港點吃到飽」菜單供應50款港式與中華料理，從開胃菜、海鮮料理、港式點心、經典熱炒、湯品到甜品都有，吃得到燒椒牛腱、潮汕醉蝦、燒椒皮蛋凍、清蒸鮮魚、蜜汁中卷、果律沙拉蝦球。

▲台北凱撒「美饌港點吃到飽」菜單。（圖／取自台北凱撒官網）

▲台北凱撒「美饌港點吃到飽」菜單，點圖可放大。（圖／取自台北凱撒官網）

港點愛好者則不能錯過叉燒腸粉、手工蝦餃皇、蝦皇蒸鳳爪、蜜汁叉燒酥、荷香糯米雞等經典菜色；熱炒類則有宮保雞丁、椒鹽排骨、黑椒五花、咖哩排骨。甜品方面，提供杏仁豆腐、楊枝甘露、抹茶芝麻球、椰汁西米露供民眾選擇。

美饌港點吃到飽平日周一、周二開放，活動預計到2月底，每人餐費1080元，用餐時間為90分鐘。業者也提到，此方案須兩人以上同行適用。

▲芯聚苑推港點吃到飽。（圖／取自芯聚苑臉書）

另外，11月初才開幕的芯聚苑，也推出中菜港點無限續享活動（12/21截止），下午2點至4點時段適用，成人699元，兒童130公分以下每位399元，用餐時間90分鐘。

菜單上有35道菜色與甜品可享用，有魚子燒賣、蠔皇叉燒包、鮮蝦餃、豉椒鳳爪、馬來糕、蘿蔔絲酥餅、臘味蘿蔔糕、五香鹹水餃、韮黃蝦仁腸粉、楊枝甘露、廣州炒飯、清燉獅子頭等。

