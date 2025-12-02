台北玫瑰園花開正盛！把握本周原因曝　必賞品種、路線一次看

▲位於新生公園的台北玫瑰園是民眾散步、賞花的絕佳去處。（資料照／公園處提供）



記者彭懷玉／台北報導

位於新生公園的台北玫瑰園，目前花海區部分品種進入花期，盛開約7成，但為迎接明年三月的春季玫瑰展，預計下周起陸續修剪枝條，公園處建議民眾把握本周末前來賞花。

▲「Madame Antoine Rébé」與「白櫻鏡」分列小徑兩側，紅白花海輝映出迷人景致。（圖／公園處提供）



北市公園處表示，花海區的「櫻鏡」、「Madame Antoine Rébé」、「白櫻鏡」，育種家花園的「凱麗」與「苔絲」正迎來新一波花期，目前花況約7成，粉嫩綻放為冬日增添一抹暖色濾鏡。

▲為配合明年玫瑰展，將在下周起展開玫瑰強剪作業，並於年底完成全區修剪。（圖／公園處提供）



一年四季皆開放的台北玫瑰園，每年以春、秋兩季的玫瑰展最盛大。公園處表示，為配合明年玫瑰展，將在下周起展開玫瑰強剪作業，並於年底完成全區修剪，一直到明年3月前，將暫時無花可賞，呼籲民眾把握展前的最後一波花期，徜徉在美妙而芬芳的花園時光。

▲台北玫瑰展通常從3月中展至月底。（資料照／記者彭懷玉攝）



公園處建議遊園路線，從花海區進入，率先迎來由白、紅、粉三色玫瑰組成的夢幻花廊。中央入口處附近可以看到來自法國、花量非常多的古老茶玫瑰「櫻鏡」。

沿著小徑前行，在「春天的走向」裝置藝術周圍，法國百年名品「Madame Antoine Rébé」盛放深紅混合的複瓣花朵，是冬季迷人的焦點。

▲帶有淡香的「苔絲」，以絲絨般花瓣和豐滿花苞而聞名；包子花型「凱麗」綻放，散發出濃郁花香。（圖／公園處提供）



步行到另一側小徑，盛開「白櫻鏡」蔓延成如雪景般的純白花海。在這裡可以欣賞到「Madame Antoine Rébé」與「白櫻鏡」分列小徑兩側，紅白花海輝映出迷人景致。

往育種家花園方向前進，位於英國育種家大衛奧斯丁育種區，包子花型「凱麗」接連綻放，散發出濃郁花香。「凱麗」旁則種帶有淡香的「苔絲」，以絲絨般花瓣和豐滿花苞而聞名，適合製作婚禮花束。

最後，順著動線走向五彩玫瑰區，台灣欒樹正展現冬日代表性樣貌，蒴果由嫩紅漸轉暗紅，彷彿成串燈籠垂掛在枝梢，在玫瑰花海與冬陽映照下別具風采，是不可錯過的季節限定風光。

▲台北玫瑰園也是賞飛機景點。（資料照／公園處提供）



值得一提的是，台北玫瑰園也是賞飛機景點，飛機時不時掠過天際的畫面十分震撼，加上歐式小白宮建築，是許多攝影愛好者喜愛捕捉的構圖。另外，也因志工隊在烈陽下的辛勤勞作，玫瑰園才能在冬季迎來盛景，民眾若在園內看見辛勤的志工夥伴，請不吝嗇給他們鼓勵或讚美。