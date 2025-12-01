「名字同音」送加菜金！王品3中餐品牌優惠　集點吃0元烤鴨

▲王品集團旗下3大中餐推出最新優惠。（圖／王品提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

王品集團旗下「享鴨烤鴨與中華料理」、「丰禾台味風格料理」以及「莆田PUTIEN」，3大中餐在年終推出優惠，名字同音就送加菜金，還有集點爽吃0元烤鴨；另外，出示名片直接多送一道菜。業者表示，12月預訂情況踴躍，約7成滿。

「享鴨」至明年2月13日前推出名字同音送加菜金活動，凡到店消費套餐且名字任一字與「ㄙㄨ」、「ㄕㄨ」同音，或是同音字用品，例如蛋黃酥、流蘇包或梳子等，即可享290元加菜金。

王品表示，單筆內用滿1000元可獲得貼紙1枚，集滿3枚貼紙享免費半隻琥珀酥皮烤鴨，現省1080元，提醒優惠須內用滿1000元才可兌換，與平日優惠不可併用。

▲丰禾推出平日限定加菜優惠。

主打台式創新料理「丰禾」明年2月13日前推出平日限定優惠，內用出示個人名片，再點4人或6人套餐，即贈鮮蝦蒜蓉粉絲煲；門店另提供10人份丰禾台味宴，有彩椒糖醋松鼠魚、鴻運椒鹽大元蹄、魷魚螺肉蒜等11道餐點特價6880元。

▲莆田消費滿額送人氣菜金絲麥片蝦。

「莆田」明年1月31日前推出年終犒賞宴，內用出示活動圖並消費6人或10人套餐即享9折，最高省798元；活動期間到店用餐憑瘋美食優惠券單筆滿1200，店家再招待金絲麥片蝦。

▲添好運12月續推「港點吃到飽」。（圖／添好運提供）

另外，添好運官方臉書粉專日前宣布，港點吃到飽12月加碼今年最終場，台中J Mall店、高雄富民店共2家分店同步開跑，時間到12月31日，即日起開放1個月內訂位，餐費每人699元。

添好運今年初推出「點心放題」，由於受到好評，活動時間不斷延長，官方臉書粉專日前宣布，點心放題加碼12月最終場，台中J Mall店、高雄富民店2家分店同步提供服務，即日起開放1個月內網路訂位，不開放現場候位。

提供港點吃到飽的時段部分，台中J Mall店為即日起至31日平日14:00至15:40與16:00至17:40，每時段限量40位，每人餐費699元，高雄富民店用餐時段不限平假日，時間為14:00至15:40、15:30至17:10。2家店的用餐時間皆為100分鐘。