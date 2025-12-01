beard papa's「3款人氣泡芙」回歸　加碼推蜂蜜奶油派皮

▲beard papa's12月推出3款人氣口味泡芙。（圖／beard papa's提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

日系泡芙專賣店「beard papa's」3款人氣口味回歸，包括巧克力、開心果以及草莓，再加碼推出「蜂蜜奶油派皮」，限時一個月開賣，售完為止。

▲▼巧克力、開心果泡芙全回歸。

「巧克力泡芙」以法芙娜巧克力加入卡士達醬製成內餡，每顆售價85元起，限店販售；「開心果泡芙」使用來自義大利的開心果製成果醬，售價95元起，限店販售；「草莓泡芙」以草莓果餡結合鮮奶油，售價85元起，全門市販售。以上3款泡芙限時賣到年底。

beard papa's這個月加碼推出「蜂蜜奶油派皮」，可搭配香草卡士達、草莓、巧克力或開心果內餡，限店販售，售完為止。

▲草莓泡芙本月持續開賣。

▲「蜂蜜奶油派皮」開放搭配全口味內餡。

另外，業者更推出年末限定2款禮盒，「巧克力泡芙禮盒」內含日式巧克力口味3顆+日式香草口味3顆，「草莓泡芙禮盒」則是日式草莓口味3顆+日式香草口味3顆，售價420元，全門市販售。

▲亞尼克YTM限定「驚喜生乳捲盲盒」限時販售至12月6日。（圖／亞尼克提供，下同）

為迎接聖誕節，甜點品牌「亞尼克」則首度推出YTM蛋糕販賣機限定「驚喜生乳捲盲盒」，有4種口味包括原味、宇治抹茶、厄瓜多爾黑巧克力，以及獨家新口味「檸檬九層塔」，精選屏東九如綠檸檬現榨，搭配九層塔、檸檬皮一同熬煮，再拌入北海道奶霜中，打造獵奇口感，每盒售價392元，最高現省238元，限時販售至12月6日。

▲同步推出草莓系列甜點。

亞尼克脆皮巧克力系列再推出「草莓脆皮巧克力生乳捲」，以貝可拉白巧克力融入草莓果粒巧克力、杏仁碎粒，手工淋在泡芙蛋糕上，冷卻後點綴草莓果粒，搭配北海道奶霜、草莓果餡奶霜及草莓果凍內餡，每條售價699元，每日限量200條。還有「戲雪尋莓生乳捲」、「開心果覆盆莓慕斯」、「法式甜甜圈泡芙-草莓」等甜點。