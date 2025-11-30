ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
胡椒廚房台北第2家店插旗天母　暫定明年1月開幕

▲胡椒廚房招牌菜「胡椒牛肉飯」。（圖／橘焱胡同提供）

記者黃士原／台北報導

橘焱胡同集團今年2月取得「胡椒廚房」台灣區代理權後，持續在全台拓展據點，繼本月13日重回台北市開出101店後，更確定進駐天母大葉高島屋，預計明年1月開幕。

胡椒廚房主打使用專利鑄鐵製造的鐵板鎖住肉汁，以及可以讓客人自己選擇醬料拌炒，其中「胡椒牛肉飯」是最著名的招牌菜單，鮮嫩牛肉加上飽滿的米飯，放在熱鐵板上滋滋作響，並搭配香甜玉米與特製黃油，最後佐以特製醬汁，撒上新鮮現磨的黑胡椒粒，香氣誘人。

▲美國骰子牛。（圖／橘焱胡同提供）

胡椒廚房原本由捷利國際代理經營，但該公司在2023年7月無預警倒閉，全台胡椒廚房也跟著收掉，當年10月由新團隊接手，新竹巨城店和台中三井LALAPORT店重新營業。

今年2月橘焱胡同集團宣布取得「Pepper Lunch 胡椒廚房」台灣區代理權，除了接手台中三井LALAPORT店、新竹巨城店外，今年陸續拓展了台中三井店、新莊宏匯店、台南南紡店，以及11月初才開幕的台北101店，接下來則是明年1月進駐天母地區的大葉高島屋。

▲鼎王麻辣鍋台北長安東店12/2正式開幕。（圖／鼎王麻辣鍋提供）

另外，從台中起家、韓星SJ始源來台必吃首選的鼎王麻辣鍋，2023年因租約到期而收掉台北首店，經過2年後終於再開新據點，台北長安東店12月2日開幕，12月1日前搶先試營運。

發跡於台中的鼎王，店內充滿濃濃中國風，鍋底可以吃到飽，有滷得超夠味的鴨血與吸滿湯汁的豆腐，吃起來味道超級棒。而韓星始源對於麻辣火鍋情有獨鍾，每次訪台都會前往鼎王用餐，後來口耳相傳，粉絲都知道是他必去的私人行程，甚至有歌迷開玩笑說可能有入股。

