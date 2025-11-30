開幕不到1年！金田屋台灣店代理合約到期　明起停賣大福

▲「金田屋」台灣首店結束代理合約 。（圖／記者蕭筠攝）

記者黃士原／台北報導

東京爆紅的大福專賣店「金田屋」今年2月底才登台，昨日卻在FB官方粉絲頁公告，與日本品牌合作的快閃合約今日結束，明日起不再販售大福商品，不過原址仍持續銷售代理商自行研發的甜點。

金田屋是近年在東京爆紅的大福專賣店，有別於傳統形式，新鮮水果不是包在麻糬裡面，而是與融合奶油乳酪的白豆餡搭配，華麗小塔造型獨特又創新。今年2月首度登台，並且帶來人氣草莓大福、栗子蒙布朗大福，以及台灣限定禮盒。

▲抹茶蒙布朗大福。（圖／記者黃士原攝）

只是2月才開出台灣首家，金田屋FB官方粉絲頁昨日卻公告，「與日本品牌合作的快閃合約即將於11月30日正式結束，12月1日起將不再販售大福商品」。不過代理商表示，原址仍持續銷售自行研發的甜點，例如布丁、銅鑼燒、飲品與輕食，未來如果有其他進一步消息，將儘速與大家分享。

▲筑前屋信義旗艦店燈熄，原址改裝中。（圖／筑前屋提供）

另外，日本知名連鎖居酒屋「筑前屋」去年底跨海來台拓點，在台北市信義區開出首家旗艦店，不過才經過1年就畫下句點，但延吉店仍繼續營業。另外，官方公告中也提到，原店面進行全新改裝工程，接下來將由同集團的壽喜燒吃到飽品牌進駐，目前正在招募員工。