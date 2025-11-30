中央公園26米永恆星冠樹點燈　高雄聖誕生活節正式登場

▲中央公園26米永恆星冠聖誕樹前晚點燈。（圖／取自高雄市政府）

記者黃士原／台北報導

位於高雄中央公園的26米永恆星冠聖誕樹，前天晚上由市長陳其邁點亮，同時也宣告「2025高雄聖誕生活節」正式登場，接下來除了連續3個周末的聖誕小鎮市集，12月20日開始的聖誕黃金周，邀請眾多明星開唱，陪高雄民眾歡度聖誕月。

▲永恆星冠聖誕樹每天傍晚17時30分至晚間24時點亮。（圖／取自高雄市政府）

本周末登場的高雄聖誕生活節，將中央公園打造成聖誕小鎮市集，本周起連續3個周末都有各式攤位參與，而備受期待的「聖誕黃金周」，將於12月20日至12月24日登場，邀請落日飛車Sunset Rollercoaster、滅火器Fire EX.、美秀集團、麋先生MIXER以及鄭宜農連續開唱。

▲聖誕樹周圍延伸出的各種聖誕燈飾。（圖／取自高雄市政府）

此外，高雄聖誕生活節位於高雄中央公園的26米永恆星冠聖誕樹，昨晚由市長陳其邁點亮，一直到明年1月4日，每天傍晚17時30分至晚間24時，聖誕燈光裝置都將點亮，聖誕主燈區每30分鐘更有煙霧雪花飄落，搭配燈光變化和聖誕節慶氛圍滿滿的音樂。

聖誕樹周圍延伸出的各種聖誕燈飾，包含極光隧道、銀河光廊、糖果森林等12組作品，以及中山路兩側的成排聖誕串燈。

▲台北晶華酒店點亮全台室內最高聖誕樹。（圖／晶華提供）

另外，晶華酒店中庭的三層樓高聖誕樹也在日前點燈，總高近12公尺，樹身綴滿2000顆象徵海瑞溫斯頓Harry Winston品牌色的藍球與金球，搭配綠白色交織的榭寄生葉，充滿佳節愉悅氛圍。