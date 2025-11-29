ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
黃仁勳美食地圖新增「國賓中餐廳」 招牌必吃掛爐烤鴨、剁椒魚頭

▲國賓中餐廳「掛爐烤鴨」。（圖／取自國賓大飯店網站）

記者黃士原／台北報導

輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳日前快閃來台與台積電創辦人張忠謀會面，除了到愛店花娘小館、牛耳精緻麵館用餐外，還受邀到國賓中餐廳吃晚餐，讓「AI教父美食地圖」再增一家。

經營超過60年的國賓川菜廳與粵菜廳，在飯店進行改建後，搬遷至遼寧街，並合併為現在的國賓中餐廳，依舊受到顧客青睞，也接待過許多政商名流。餐廳由行政總主廚林建龍與副行政總主廚徐鳳欽、行政主廚陳西滿一同坐鎮，都是有著數十年經驗的師傅，但飯店年年還會讓他們遠赴中國大陸、港澳地區精進廚藝。

▲國賓中餐廳「剁椒魚頭」。（圖／取自國賓大飯店網站）

▲國賓中餐廳「藤椒肥牛」。（圖／取自國賓大飯店提供）

除了掛爐烤鴨三吃、乾煸四季豆、椒麻雞、小蔥豆腐、一品海鮮豆腐煲、龍蝦泡飯、藤椒肥牛、東坡肘子、剁椒魚頭等招牌菜色，國賓中餐廳也推出季節新菜，像是日前推出的「蟹八味」，包含玫瑰酒香醉花蟹、大千干燒蟹、涼瓜豆豉炆沙公、瑤柱沙公生滾粥、麻香沙公佐麵線、星洲辣沙公（附小饅頭）、XO醬紅蟳炒蘿蔔糕、避風塘大沙公等秋季限定料理。

▲國賓中餐廳「大千干燒蟹」。（圖／國賓大飯店提供）

其中，「大千干燒蟹」靈感來自名家張大千改良後的「大千干燒魚」，川菜主廚徐鳳欽選用新鮮沙公，先醃漬後半炸定型，再運用川菜常見的干燒技法，加入豆瓣醬、泡薑、蒜與高湯收汁，使蟹肉充分吸收鹹香與辣韻，滋味濃郁飽滿。底部鋪上吸飽醬香的粉絲，與干燒蟹肉一同入口，風味立體。

▲花娘小館「蒼蠅頭」。（圖／布雷克的出走旅行視界提供）

另外，花娘小館可是黃仁勳每次來台必吃的餐廳，以川菜為主，但也有上海菜與客家料理，像是水煮牛肉、魚香茄子、五更腸旺、溜肥腸、糖醋里肌、回鍋肉、塔香烘蛋，每道菜價格約在300元上下。其中蒼蠅頭好吃到讓他念念不忘，在得知菜名後，直呼「那麼好吃的菜，卻有那麼可怕的名字。」

