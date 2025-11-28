ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
太魯閣活動再一波！11/29部落音樂會　看表演、聽解說、逛市集

▲▼精采的原民歌舞演出將在下午2時至3時30分登場。（圖／太管處提供、下同）

精采的原民歌舞演出將在下午2時至3時30分登場。（圖／太管處提供、下同）

記者王兆麟／花蓮報導

繼太魯閣峽谷藝術音樂季後，另一場充滿濃厚太魯閣在地特色的「太魯閣部落音樂會」，將於11月29日星期六下午在太魯閣臺地登場。除了有原民歌舞團體精彩演出外，還有文化體驗、市集，而解說員也會帶您來一趟深度的臺地步道之旅。

▲▼精采的原民歌舞演出將在下午2時至3時30分登場。（圖／太管處提供、下同）

社區工坊和小農在太魯閣臺地設攤，從攤位中認識到太魯閣族工藝和飲食文化。

太魯閣國家公園管理處表示，11月29日的活動從上午10時起就有社區工坊和小農在太魯閣臺地設攤，可以從攤位中認識到太魯閣族工藝和飲食文化。上午10時和下午1時10分則可現場報名參加免費的解說活動，解說員將帶您漫遊太魯閣臺地，深度解說台地上的生態與人文特色。聽完解說還可以來玩手做，歌勒文傳工作室及烏瑪皮雕工作室將帶您親手做一個實用又有特色的文創品帶回去。

▲▼精采的原民歌舞演出將在下午2時至3時30分登場。（圖／太管處提供、下同）

解說員帶您漫遊太魯閣臺地，深度解說台地上的生態與人文特色。

而精采的原民歌舞演出將在下午2時至3時30分登場，「出谷的人」、「峽谷樂舞團」、「比亞酥樂團」和「花蓮原動力舞蹈團」將依序上場，以歌舞詮釋原民文化。太管處邀請大家，11月29日到太魯閣臺地體驗一場原民樂舞與文化之旅。
 

