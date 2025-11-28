ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
連住2晚免費領「北市跨年搖滾區入場證」　麗禧晶華33間飯店任選

▲▼台北101跨年煙火。（圖／記者湯興漢攝）

▲台北101跨年煙火。（資料照／記者湯興漢攝）

記者彭懷玉／台北報導

12月連住台北飯店2晚，就能免費領「2026台北跨年晚會搖滾區入場證」，合作飯店包含北投麗禧溫泉酒店、台北漢來大飯店、晶華酒店、台北凱撒大飯店、台北喜來登大飯店、圓山大飯店等33家。

跨年將至，為推廣台北城市魅力，中華民國觀光旅館商業同業公會與台北市觀傳局攜手，推出「12月連續入住台北2晚，獲得2026台北跨年晚會搖滾區入場證」專案。

公會表示，凡於12月1日至12月31日期間，於任一會員旅館連續入住兩晚，並於現場掃描QR Code 填寫基本資料與上傳入住兩晚的發票及明細照片，即可獲得「2026台北跨年晚會搖滾區入場證」兩張（數量有限，送完為止）。完成登錄後，票券將以掛號方式寄送；公會補充，訂房不限官網預訂，透過平台訂房也可以，只要出示連住2晚的發票登入表單即可。

▲北投麗禧溫泉酒店。（圖／記者彭懷玉攝）

▲北投麗禧溫泉酒店。（圖／記者彭懷玉攝）

33家飯店囊括知名星級飯店、溫泉度假旅館。包含：北投麗禧溫泉酒店、台北漢來大飯店、晶華酒店、台北凱撒大飯店、台北喜來登大飯店、台北君悅酒店、台北寒舍艾美酒店、台北 W 飯店、天成大飯店、台北花園大酒店、台北君品酒店、圓山大飯店、美麗信花園酒店、老爺大酒店、台北萬豪酒店、台北美福大飯店、三德大飯店、亞都麗緻大飯店、國王大飯店、兄弟大飯店、國聯大飯店、台北遠東香格里拉、福華大飯店、豪景大酒店、歐華酒店、第一大飯店、台北中山雅樂軒酒店、福容大飯店台北一館、台北艾麗酒店、北投老爺酒店、日勝生加賀屋國際溫泉飯店、JR東日本大飯店 台北、台北漢普頓酒店等。

▲圓山飯店西密道,圓山大飯店董事長林育生,圓山飯店。（圖／記者彭懷玉攝）

▲圓山飯店西密道。（圖／記者彭懷玉攝）

關鍵字： 台北市旅遊 2026台北跨年晚會搖滾區入場證 台北跨年 跨年 跨年晚會

希澈準備跳槽到赫海公司？ 銀赫要求：兩個月賺回簽約金XD

