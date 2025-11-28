▲澳門新濠鋒酒店客房就能遠眺澳門半島繁華都會風光。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／澳門報導

到澳門玩最推薦體驗之一，就是挑間五星酒店住一晚，享受美景美食！位於氹仔的「澳門新濠鋒酒店」可說是當地代表性「絕景旅宿」，從大廳到客房，能從不同視角飽覽澳門半島繁華都會景觀、遠眺海景，還能享受直送客房的管家式早餐服務，以及在名列米其林一星的餐廳「帝影樓」品嚐頂級粵菜。

▲澳門新濠鋒酒店外觀。（圖／記者蔡玟君攝）

▲酒店大廳。（圖／記者蔡玟君攝）

搭乘電梯直達38樓酒店大堂，從踏進大廳就開啟這座絕景旅宿之旅。新濠鋒酒店坐擁氹仔最高視野景觀，大廳設計成挑高落地窗景，將海灣與澳門半島盡收眼底。

隨著光影變換，大廳也會呈現不同氛圍，尤其日落時分，鏡面地板倒映夕陽、染上淡橘色色彩，如夢似幻的場景，使大廳成為館內最受歡迎的拍照打卡點。

▲▼澳門新濠鋒酒店全為海景房，從房間就能遠眺澳門半島與海灣景色。（圖／記者蔡玟君攝）

▲也能欣賞澳門半島的璀璨夜景。（圖／記者蔡玟君攝）

酒店另一大亮點，是館內216間客房全為面海景觀，白天俯瞰海灣風光，晚上坐在窗前沙發，遠眺澳門半島繁華璀璨夜色，得天獨厚的地理位置，也是每年9、10月澳門國際煙火比賽匯演的最佳視角。

▲▼專人送房的管家式早餐。（圖／記者蔡玟君攝）

管家式早餐服務也深受許多旅人青睞，前一天選擇喜歡的早餐料理，隔天一早，由專人推著餐車直送至客房並協助擺盤，於窗前悠閒享受早餐佐美景。

▲酒店內的無邊際泳池。（圖／記者蔡玟君攝）

無邊際泳池更是酒店不可錯過的設施！位於16樓的室內無邊際泳池，擁有寬敞落地窗飽覽澳門城市天際線，並設有戶外露台、水底音樂，即使不游泳，躺在池畔躺椅上賞景就是最高享受，絕美景觀也讓酒店曾被《福布斯旅遊指南》評選為全球10大泳池酒店之一。

▲▼連續9年獲得米其林一星的餐廳「帝影樓」。（圖／記者蔡玟君攝）

想要品嚐米其林餐廳，澳門也是最推薦摘星去處。如新濠鋒酒店內餐廳「帝影樓」就連續9年獲得米其林一星殊榮，雙人午間套餐只要800澳門幣（約新台幣3140元）。

▲開胃菜「黑天鵝酥」。（圖／記者蔡玟君攝）

▲脆皮椰香妙齡乳鴿。（圖／記者蔡玟君攝）

▲套餐中也包括炒飯、湯品。（圖／記者蔡玟君攝）

主廚將傳統粵菜以創新手法發揮，例如精緻的開胃菜「黑天鵝酥」就讓人拍不停，套餐中還有帝影鮮蝦餃、海皇石斑餃、燒賣等招牌點心，以及粵式明爐燒鵝、脆皮椰香妙齡乳鴿，讓饕客吃得超過癮。

▲星宇航空「台北－澳門」航班時間可安排早去晚回，讓旅客玩好玩滿。（圖／記者蔡玟君攝）

而擁有絕美風光、美食、細緻服務的頂級酒店住一晚高貴不貴，平均每晚不用新台幣4000元。旅行社業者「可樂旅遊」觀察，近年到澳門玩的旅客年齡層年輕化，原因包括五星酒店平日價格親民、離台灣近、多元美食選擇，以及航班時間選擇多，例如星宇航空「台北－澳門」航班時間，可安排早去晚回，三天兩夜玩好玩滿。

「主題式旅遊」也成為台灣旅客赴澳門旅遊的重要原因，像是奢華飯店、米其林美食、沉浸式娛樂、藝術文化等，讓澳門除了中高端消費族群穩定成長外，親子客及40歲以下青壯年旅客更較往年增加近4成，強勢攻佔自由行旅遊市場版圖。

為讓旅客更方便探索澳門旅遊魅力，可樂旅遊推出多元澳門自由行商品，台北、台中、高雄皆可出發，包含《水舞間》景觀席門票在內，每人未稅價7288元起，另有搭配水上樂園、影滙之星8字摩天輪等不同方案。