春節搭ZIPAIR包機直飛東京！自由行3萬有找　情人節、初二出發

▲ZIPAIR配備了18席幾乎可躺平的商務艙。（圖／易飛旅遊提供）

▲團體行程安排到伊豆，欣賞最早盛開河津櫻。（圖／易飛旅遊提供，下同）

記者彭懷玉／綜合報導

2026年春節將迎來9連休，加上普發萬元到手，大幅刺激民眾春節出國意願，尤以日本最夯。對此，易飛旅遊宣布再度攜手ZIPAIR，推出春節台北直飛東京包機專案，將於2月14日與2月18日出發，自由行26,900元起，團體4日行程免4萬。

▲ZIPAIR配備了18席幾乎可躺平的商務艙。（圖／易飛旅遊提供）

▲ZIPAIR春節台北–東京包機，採用787機型，配置18席可接近平躺的商務艙與272席經濟艙。

繼上回與日本航空（JAL）旗下新世代頂級航空品牌ZIPAIR合作包機後，針對2026春節，易飛旅遊宣布再度與之合推台北-東京包機專案。分別在2月14日（西洋情人節）與2月18日（大年初二）出發，兩日皆落在春節連假期間，免請假即可直奔東京。

▲ZIPAIR配備了18席幾乎可躺平的商務艙。（圖／易飛旅遊提供）

▲搭易飛旅遊春節ZIPAIR包機飛東京，行程包含搭屋形船享用晚宴。

行程提供4天、5天選項，自由行售價26,900元起，並提供東京市區多種飯店選擇；此外，還推出富士溫泉輕旅行及滑雪1日體驗課套裝行程，兼顧東京市區和近郊漫遊，即日起購買自由行商品，第二人現折2,000元。

團體行程同樣提供4天與5天兩種，旅客可選擇「早去晚回」或「午去午回」的航班組合。行程主題從親子樂園、小資經典玩法到早春賞櫻都有，包含輕井澤半自助4日、河津櫻富士雙湯饗宴5日等。

▲ZIPAIR配備了18席幾乎可躺平的商務艙。（圖／易飛旅遊提供）

▲ZIPAIR為日本航空（JAL）旗下新世代頂級航空品牌，配備18席幾乎可躺平的商務艙。

業者表示，為回饋旅客對春節包機的支持，凡購買本次ZIPAIR相關商品之旅客（限經濟艙票種），將於四個往返航班中，各抽出一名幸運旅客升等至商務艙，共計四名。

另外，易遊網也認為春節9連休助攻買氣，2026年春節機票銷售對比2025年春節成長2成，按機票銷售數據來看，依然以日本為大宗，占整體銷售近4成，其中東京、大阪、沖繩為三大熱門航點，但票價較去年漲幅約1-2成。

▲沖繩美麗海水族館是不少家長到訪沖繩必去景點。（圖／記者游瓊華攝）

▲沖繩美麗海水族館。（圖／記者游瓊華攝）

易遊網指出，目前日本人氣城市像是東京、大阪、沖繩、名古屋、福岡等，春節期間的機位都趨於飽和，若有出國規劃，可選擇搭乘廉航或是調整前後的出發日期；若不限日本旅遊，推薦可選擇港澳、韓國、東南亞航點，票價也相對日本便宜。

而疫後台南的國際直飛航線逐步復甦，旅天下自12月起陸續新增「台南-熊本」及「台南-沖繩」兩大航線，其中台灣虎航「台南-沖繩航線」由旅天下取得獨家銷售權，詢問與訂購熱度顯著提升。旅天下指出，由於明年農曆春節較晚、寒假期間亦相對延長，帶動整體旅遊需求持續升溫。

▲▼202510日本Bic Camera優惠券。（圖／Bic Camera提供）

▲即日起至2026年8月31日為止到日本Bic Camera，電器與美妝用品消費滿未稅價5001日元以上，出示優惠碼券即可享有指定優惠，旅客可以事先存在手機裡面，結帳時出示即可。Bic Camera目前將電器與美妝保養商品分開計算，使用時請務必注意。（圖／Bic Camera提供）

