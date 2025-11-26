ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新北「2座郊山」半小時內攻頂！賞瀑布、奇岩　還能喝有機茶

▲京站小碧潭,IKEA,銀河洞,青立方。（圖／記者彭懷玉攝）

▲「銀河洞越嶺步道」沿石階而上約25分鐘，即可抵達銀河瀑布觀景平台。（圖／記者彭懷玉攝）

記者彭懷玉／綜合報導

新北市幅員遼闊，山林資源豐富，除了較為知名的「銀河洞越嶺步道」之外，位於土城與三峽交界的「成福山步道」較罕為人知，捷運出站後步行約25分鐘即可登頂，另外「烘爐地登山步道」、「大同山賞櫻秘境」都屬郊山範疇，輕鬆步行即可攻略，感受新北自然與人文魅力。

▲大同山。（圖／新北市觀旅局提供）

▲大同山步道。（圖／新北市觀旅局提供，下同）

新北市觀旅局表示，成福山步道位於土城與三峽交界，隸屬天上山系，路況平緩、林相優美，是老少咸宜的熱門親山路線。從頂埔捷運站轉乘大眾運輸即可抵達登山口，步行約 25 分鐘即可登頂，山頂設有四等控制點與圖根點基石，視野開闊。

▲「微笑山線大縱走尋寶集章任務」首波推出的「成福山秘境尋寶」與「銀河洞仙境觀瀑」路線交通便利。（圖／新北市觀旅局提供）

▲五代相傳的「天芳茶行」通過有機認證與五星衛生評鑑，亦提供採茶、食農等體驗。

旅客可依體力選擇原路折返，或延伸前往十八羅漢奇岩欣賞嶙峋岩壁。步道末段鄰近五代相傳的「天芳茶行」，茶園通過有機認證與五星衛生評鑑，亦提供採茶、食農等體驗，帶領旅客從味覺認識山林。

▲「微笑山線大縱走尋寶集章任務」首波推出的「成福山秘境尋寶」與「銀河洞仙境觀瀑」路線交通便利。（圖／新北市觀旅局提供）

▲「銀河洞越嶺步道」瀑布飛瀉與崖壁間的靈山媽祖廟構成的框景，深受旅客青睞。

位於新店的「銀河洞越嶺步道」已屬人氣景點，沿石階而上約25分鐘，即可抵達銀河瀑布觀景平台，瀑布飛瀉與崖壁間的靈山媽祖廟構成的框景，深受旅客青睞。洞內題字「別有洞天」及民國 47 年設立的呂洞賓塑像，展現地方信仰與山林文化的交融。

續行可抵越嶺休閒農園享用有機料理，再銜接樟湖步道，轉乘貓空纜車俯瞰台北盆地，為一日行程畫下療癒句點。

▲「微笑山線大縱走尋寶集章任務」首波推出的「成福山秘境尋寶」與「銀河洞仙境觀瀑」路線交通便利。（圖／新北市觀旅局提供）

▲▼「微笑山線大縱走尋寶集章任務」首波推出「成福山秘境尋寶」與「銀河洞仙境觀瀑」，路線交通便利、難度適中。

▲「微笑山線大縱走尋寶集章任務」首波推出的「成福山秘境尋寶」與「銀河洞仙境觀瀑」路線交通便利。（圖／新北市觀旅局提供）

新北市觀旅局持續推動「微笑山線大縱走尋寶集章任務」，首波推出的「成福山秘境尋寶」與「銀河洞仙境觀瀑」路線交通便利、難度適中，一日即可飽覽自然綠意與人文風貌。觀旅局表示，第二波小旅行「石筍尖登頂風光」、「烘爐地登山步道」、「大同山秘境賞櫻」已開放線上報名，民眾不妨趁好天氣親近自然，體驗新北動人的風光。

▲「中和圓通禪寺至烘爐地登山觀光步道修繕工程」已完工，並於日前對外開放。（圖／中和區公所提供）

▲中和烘爐地登山觀光步道。（圖／中和區公所提供）

台南龍崎光節空山祭12/25登場

星野集團首座奈良監獄博物館明年開

橄欖油買1送1！賣場義大利周優惠一次看

「明水然．樂」進駐逢甲星享道酒店

史努比現身「公館聖誕季」　11/29開幕日免門票

揭露納粹佔領下的真實秘辛！荷蘭抵抗博物館

好市多黑五「第4波優惠」曝光

王品「莆田」忠孝店明年3月搬到大巨蛋

