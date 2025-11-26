士林官邸菊展「竹編裝置、13萬盆花」搶先看　開到晚上7點

▲年末壓軸花季「士林官邸菊展」將於11月28日登場。（圖／記者彭懷玉攝）



記者彭懷玉／台北報導

年末壓軸花季「士林官邸菊展」將於11月28日登場，今年以「藝菊圓夢」為主題，選用超過150種、13萬盆菊花，打造 15大展區。公園處指出，受氣候影響花期略晚，最佳觀賞期預計落在12月上旬。《ETtoday旅遊雲》搶先直擊亮點，必拍結合風光意象的「風起光湧」與充滿自然生命力的「流光之巢」等全新作品。

▲▼3公尺高熱氣球與飛行器迎賓；向陽築夢展區有「千陽」、「萬陽」向日葵陸續綻放。（圖／記者彭懷玉攝）





從福林路入口進入官邸，3公尺高的熱氣球與飛行器迎面而來，象徵夢想啟航；一旁「向陽築夢」展區已有「千陽」「萬陽」向日葵陸續綻放，待落羽松轉金黃後景致將更浪漫。

▲▼「夢花園」結合竹編、多肉與蕨類，以變色龍「花傻傻」為主角，與蝴蝶、狐狸、小鹿等角色。（圖／記者彭懷玉攝）







以觀葉植物與造型菊構築的「夢花園」則結合竹編、多肉與蕨類，以變色龍「花傻傻」為主角，與蝴蝶、狐狸、小鹿等角色，呈現童趣又活潑的自然寓意。

▲▼「菊開祈願．台日友好－笠間菊花節」以祈願燈籠、和傘、球形波波菊、「菊手水」等，營造日式風情。（圖／記者彭懷玉攝）







濃厚日式氛圍的「菊開祈願．台日友好－笠間菊花節」延續神社風情，以祈願燈籠、和傘、球形波波菊、「菊手水」等，營造日式風情，還有茨城縣笠間市贈送的兩隻小狐狸造景矗立其中。

▲▼花蓮藝術家撒部．噶照將既有「水流」裝置藝術延伸，製作出以風和光為主題的「風起光湧」。（圖／記者彭懷玉攝）



主展區中，今年再度邀請花蓮藝術家撒部．噶照，他將既有「水流」裝置藝術延伸，製作出以風和光為主題的「風起光湧」，凡是微風吹過，竹子相互敲擊，會發出風鈴般聲響，藉此表達自然的能量流動及源源不絕生命力。

▲「藝菊圓夢展區」由蝴蝶在其中翱翔，藉此象徵追夢的歷程。（圖／記者彭懷玉攝）

▲▼西式菊展主題「藝菊圓夢」，運用大菊、中菊、小菊、大立菊、懸崖菊與造型菊等多元技法打造。（圖／記者彭懷玉攝）







西式菊展主題「藝菊圓夢」，運用大菊、中菊、小菊、大立菊、懸崖菊與造型菊等多元技法，鋪陳出一場關於夢想與堅持的花卉旅程。公園處園藝管理所主任吳旻靜表示，今年大菊一共集結近百個品種，大立菊則栽培16個月才能孕育出現在樣貌，除了欣賞大立菊，更以切花方式呈現單件菊花之美。

▲中式庭園的「幸福．憩家園」展區中，由藝術家小亨利打造「流光之巢」作品。（圖／記者彭懷玉攝）



中式庭園的「幸福．憩家園」展區中，由藝術家小亨利打造「流光之巢」作品，他以竹的柔韌性與可塑性，透過交織與彎曲技法，勾勒出層層環抱的穹頂，彷彿自然中的「鳥巢」。小亨利說，「我以幾支竹竿把鳥巢撐起，民眾可以入內自在泡茶，圓弧造型也意味圓滿，期盼給予一處心靈庇護所。」此外，還能看到正值花期的蒜香藤，如紫瀑般從棚架流洩而下，增添浪漫風情。

▲正值花期的蒜香藤，如紫瀑般從棚架流洩而下，增添浪漫風情。（圖／記者彭懷玉攝）

▲▼「圓元不絕」展區營造招財花園；「花開聲不息」則以風鈴、彩片與孔雀草、萬壽菊等花卉呈現季節律動。（圖／記者彭懷玉攝）



「圓元不絕」展區以菊花搭配千元與五百元鈔票上的帝雉、梅花鹿及滿載財寶意象，營造招財花園；緊接的「花開聲不息」則以風鈴、彩片與孔雀草、萬壽菊等花卉呈現熱鬧的季節律動。此外，八角亭今年與台北101合作展出青年組到壯年組的畫作，為展區增添文藝氣息；新蘭亭展區則融合花卉與服裝設計等元素。

▲▼八角亭今年與台北101合作展出青年組到壯年組的畫作；新蘭亭展區融合花卉與服裝設計等元素。（圖／記者彭懷玉攝）







「2025士林官邸菊展」開幕當天下午2時將舉辦「圓夢大使主題活動」，由「鼓王」李科穎帶來演出，並開放民眾「上台許夢」，可獲象徵希望的向日葵種子組。另推出「全民創作舞台」凡拍攝30秒至1分鐘並上傳平台，就有機會把FUJIFILM拍立得相機套組等獎品帶回家。

▲2025士林官邸菊展以13萬盆花打造。（圖／記者彭懷玉攝）



2025士林官邸菊展-藝菊圓夢

展期：11月28日至12月14日

活動地點：士林官邸公園（北市士林區福林路60號）

開放時間：戶外展區8點至19點；室內展館8點30分至17點

交通：捷運士林站2號出口左轉，穿越中山北路，步行10分鐘。