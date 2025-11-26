屏東「聖誕村」後天點燈　3棵聖誕樹、下雪光雕秀搶先看

▲屏東聖誕節將從11月28日起登場。（圖／屏東縣政府提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

2025年屏東聖誕節將從11月28日至2026年1月4日浪漫點燈，今年以「聖誕村」為主題，場域從屏東公園延伸至屏東火車站，透過14組繽紛燈飾、3棵主題聖誕樹，並以燈光秀、飄雪活動、市集等豐富內容，營造冬季氛圍。

▲▼今年屏東聖誕節打造14組燈飾。

屏東縣政府表示，今年以「聖誕村」為主題，採「雙主燈」設計，自屏東火車站走出即可看見首座主燈「星願聖誕樹」，沿著光環境步行至屏東公園，一路可看到多組燈飾妝點的城市夜景。

▲▼屏東聖誕節今年有3棵設計不同的聖誕樹。

今年規劃14組燈飾，其中包括3棵特色聖誕樹，分別是位在屏東公園的「聖誕派對」、「極光之心」及屏東火車站的「星願聖誕樹」，打造雙主燈外，並擴展燈飾範圍至周邊街道中華路、民權路等，每晚5點30分至10點亮燈，讓民眾沉浸在璀璨燈海中。

▲還有下雪光雕秀。

每晚有5區不同主題燈光秀輪番上演，除了屏東火車站主燈「星願聖誕樹」每15分鐘1場，屏東公園的主燈「聖誕派對」、「舞動精靈」、「極光之心」和「聖誕大道」，每5分鐘至30分鐘一場；每周六、日還有限定登場的下雪光雕秀，及聖誕老公公歡樂遊行，隨機派發驚喜禮物，增添更多歡樂氣氛。

▲還有市集。

為迎接開幕周末熱潮，11月29日至30日，中華路將舉辦「中華一條街市集」，匯集約70攤文創、美食與手作攤位，現場消費滿額即可參加抽獎，有機會將 iPad、廚餘機等大禮帶回家。

而在屏東公園設有免費聖誕拍貼機及4間特色賣店，提供熱可可、法式鹹派等甜蜜美食，讓民眾在溫馨的夜晚中感受濃厚的聖誕氛圍。