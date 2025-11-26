ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
義大跨年獨創「巨型煙火樹」曝光　還有五彩瀑布、千輪小花

▲▼高雄義大跨年煙火秀。（圖／業者提供）

▲高雄義大跨年煙火秀今年獨創「巨型煙火樹」效果。（圖／業者提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

高雄最浪漫的跨年煙火盛事「2026義大世界跨年煙火秀」，將於2026年1月1日凌晨0點施放999秒煙火，除了有全台首創的「藍色流星雨煙火」，以劃時代的技術，運用藍色煙火創造出宇宙星河般的唯美幻境。園方今（26日）曝光第二波亮點，將在義大世界種出一棵「超級巨大的煙火樹」，綠冠金身視覺效果超震撼，以創新設計帶大家迎接新年。

高雄義大世界跨年煙火秀邁入第17年也不斷創新，今年除了有全台獨家鉅獻的「藍色流星雨煙火」、如夢似幻的「流墨幻彩煙火」、還有「五彩瀑布煙火」、「千輪小花」、「變光煙火」等特色效果。

▲▼高雄義大跨年煙火秀。（圖／業者提供）

▲今年義大跨年煙火秀打造多個獨家視覺效果。

此外，今年業者還要在大草坪上種出一顆「超級巨大的煙火樹」，在高空炸裂出巨型綠色樹冠，主樹幹與分枝則由熾金火花構成，搭配數以千計的金色光粒垂落，形成輝煌光瀑，充滿活力與希望，藉此祝福大家新年昌盛與繁榮。

▲▼高雄義大跨年煙火秀。（圖／業者提供）

▲旅客可以坐在摩天輪中欣賞。

同時，業者也推出最佳跨年煙火視角體驗，包括「義大皇家酒店、義大天悅飯店星光宵夜場」，能享受煙火與美食，還有「摩天輪VIP跨年派對」，體驗最震撼的煙火搖滾區，在215公尺高空近距離欣賞煙火。

義大摩天輪6人包廂，包含6張樂園全票，還有樂園和Outlet mall的商品抵用券，6人套票7520元，只在義大世界網路商城獨家販售，「摩天輪VIP跨年派對」還有雙人平台觀賞套票，通通限時開賣至12月10日。

