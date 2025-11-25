ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
台北13萬盆花海美到12月！鼠尾草、醉蝶花綻放　還能拍任意門

▲台北市「中正河濱公園」花海盛放中。（圖／翻攝自Facebook／戀戀水綠 臺北水利）

▲台北市「中正河濱公園」花海盛放中，預計觀賞期到12月初。（圖／翻攝自Facebook／戀戀水綠 臺北水利，下同）

記者彭懷玉／台北報導

台北市古亭站附近的「中正河濱公園」花海盛放中，本次以粉萼鼠尾草、孔雀草、百日草、醉蝶花等逾13萬盆栽打造，觀賞期預估到12月初。

▲台北市「中正河濱公園」花海盛放中。（圖／翻攝自Facebook／戀戀水綠 臺北水利）

▲▼維多利亞鼠尾草（粉萼鼠尾草）；粉紫色醉蝶花。

▲台北市「中正河濱公園」花海盛放中。（圖／翻攝自Facebook／戀戀水綠 臺北水利）

中正河濱秋季花海持續綻放，水利處表示，本次以維多利亞鼠尾草（粉萼鼠尾草）、橘色孔雀草、黃色百日草、以及粉紫色醉蝶花，合計約13萬2千盆盆栽，拼湊出占地4345平方公尺（約1314坪）的花海，比往年多出近一倍，放眼望去十分壯觀。

▲台北市「中正河濱公園」花海盛放中。（圖／翻攝自Facebook／戀戀水綠 臺北水利）

▲本次新設置蝴蝶、任意門裝置，為賞花行增添詩意與想像空間。

水利處表示，今年於花海間設立花朵和蝴蝶裝置，藉此象徵生命與希望，而花海中還新設置一座任意門，為賞花行增添詩意與想像空間。

▲台北市「中正河濱公園」花海盛放中。（圖／翻攝自Facebook／戀戀水綠 臺北水利）

▲花海間新設立黃色與紅色的花朵裝置。

想搭車欣賞花海的民眾，可於捷運古亭站2號出口出站，沿著同安街直走到底，約步行8-10分鐘即達紀州庵旁越堤陸橋，跨過環河快速道路進入古亭河濱公園後，往中正橋方向步行約10分鐘，穿過中正橋下方施工區域後，繼續往馬場町紀念公園方向前行，即能見中正河濱花海。

