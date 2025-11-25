ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
全台唯一「能看飛機的聖誕市集」本周五登場　逛90攤位吃德國美食

▲▼德國聖誕市集。（圖／記者蔡玟君攝）

▲由德國經濟辦事處舉辦的「德國商品 X 聖誕市集」是全台唯一能近距離看飛機飛掠天際的聖誕市集。圖為過去活動畫面。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／綜合報導

全台各地聖誕節慶氛圍漸濃，由德國經濟辦事處舉辦的「德國商品 X 聖誕市集」，將從本周五連續3天在台北圓山花博公園長廊廣場登場，將傳承數百年歷史的德國聖誕市集搬來台灣，現場將有近90攤位能吃美食、購物，宛如一秒來到歐洲小鎮。台北花博之後，「德國商品 X 聖誕市集」也緊接著於新北歡樂耶誕城與桃園藝文廣場舉行，也是首次到桃園舉辦。

由德國經濟辦事處舉辦的「德國商品 X 聖誕市集」是全台唯一能近距離看飛機飛掠天際的聖誕市集，今年在圓山花博公園匯聚近90攤位，帶來經典的歐陸美食與節慶商品。

▲▼德國商品X聖誕市集。（圖／德國經濟辦事處提供）

▲▼「德國商品X聖誕市集」可以吃到許多特色美食。（圖／德國經濟辦事處提供）

▲▼德國商品X聖誕市集。（圖／德國經濟辦事處提供）

包括最受歡迎的德式烤香腸、咖哩香腸、聖誕捲史多倫（Stollen）、熱紅酒（Glühwein）與無酒精聖誕熱果汁等應景飲品；更有德國進口啤酒、甜點、麵包與紀念杯款。消費者可盡情享受道地美食，並參加集點抽獎活動，有機會獲得中華航空「台北－法蘭克福」來回機票1張與多項精美好禮。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

▲▼德國聖誕市集。（圖／記者蔡玟君攝）

▲除了美食，還可以抽機票、認識德國特色城市。（圖／記者蔡玟君攝）

此外，今年台北場德國聖誕市集，首度迎來德國城市加入展攤，來自薩克森邦的文化名城「德勒斯登（Dresden）」將把歐洲最古老聖誕市集的氛圍帶進台北。現場不僅設有打卡牆與拍照框，還可參加「#TaiwanMeetsDresden」社群活動，只要上傳限時動態並分享想造訪德勒斯登的理由，就有機會抽中德勒斯登旅遊禮券、領取限定好禮，體驗最道地的歐式聖誕浪漫。

德國經濟辦事處緊接著在12月5日連續三天於新北歡樂耶誕城舉辦德國耶誕市集，以經典的德式香腸、熱紅酒與聖誕甜點登場，讓民眾在感受歡樂氛圍的同時，也能體驗最道地的德式美味與歐洲節慶魅力。

此外，今年「德國商品 X 聖誕市集」首次前進桃園藝文廣場。桃園場以家庭與社區為核心，結合當地特色攤位與德式節慶氛圍，讓桃園市民首次能在家門口感受正宗德國聖誕市集的魅力。

德國聖誕市集 台北市旅遊 德國經濟辦事處

【關了174天】陳歐珀重獲自由！500萬交保現身

