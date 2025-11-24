ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
橫濱牛排12月台中台北再展2家新店　點用主餐可享自助吧吃到飽

▲橫濱牛排午間套餐。（圖／取自橫濱牛排官網）

▲橫濱牛排12月台中台北再展2家新店。（圖／取自橫濱牛排官網）

記者黃士原／台北報導

與涮乃葉同屬日本雲雀集團的橫濱牛排，點用主餐就可享有自助吧吃到飽，受到許多消費者喜愛，近期品牌再展新店，12月將開出台中港三井店、台北松菸誠品店，目前積極召募員工。

橫濱牛排是日本雲雀餐飲集團旗下品牌，點用主餐就可享有自助吧吃到飽，包含沙拉、湯、牛肉煮、麵包、甜點、霜淇淋及各式飲品。主餐有漢堡排、牛排、雞腿排、魚排、豬肋排、千層麵等，另外也有提供兒童餐、雙人拼盤。一般主餐400元起至750元，兒童餐140元至330元。

▲橫濱牛排自助吧。（圖／取自橫濱牛排臉書）

此外，橫濱牛排今年3月推出平日午餐不限時，由於受到歡迎，活動不斷延長，業者後來直接延長12月31日，民眾平日午餐可從早上11點吃到下午5點，自助吧爽吃6小時。不過僅限定宜蘭新月廣場店、高雄SKM Park店、中壢中山東路店、桃園統領廣場店，而桃園的兩家分店假日午餐也能吃3小時。

橫濱牛排目前全台擁有10家分店，品牌日前預告12月又有新分店要跟大家見面，分別是台中港三井店、台北松菸誠品店，目前積極召募員工。

▲饗賓餐旅「朵頤」第3家店最快年底開幕。（圖／饗賓餐旅提供）

另外，饗賓集團旗下Semi Buffet品牌「朵頤餐廳」，去年8月雖然因為租約到期而收掉新莊店，但今年陸續有展店消息，先是有進駐宏匯廣場消息，接著則是8月正式進駐新光三越台南小北門店，日前再傳出前往台北市的新光三越站前店設點，最快年底開幕。

今年8月重新回歸的朵頤牛排，主餐分為極饗、精選及經典三大系列，不僅焗烤龍蝦、法式羊排及炭香牛排等9款精緻海陸主餐通通千元有找，也推出全新加價雙拼組合，皆可享無限自取的豐盛百匯料理，從主廚沙拉、開胃前菜、人氣熱配菜、極選Pizza、風味主食、經典湯品，再到新鮮水果、咖啡、甜點及冰品都有。

關鍵字： 美食雲 橫濱牛排 自助吧吃到飽

