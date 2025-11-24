ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
集結曼谷預約困難店名菜　COAST泰味新境套餐明登場「用餐抽機票」

▲集結曼谷預約困難店名菜　COAST泰味新境套餐明天登場。（圖／記者黃士原攝）

▲集結曼谷預約困難店名菜，COAST泰味新境套餐明天登場。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

由MMHG湘樂餐飲集團創辦人林泉與泰國廚神Ian Kittichai共同打造的當代海岸料理餐廳「COAST」，邀請曼谷預約困難店主廚，以時令海鮮結合泰式風味，推出台灣限定的8道式「泰味新境」套餐與單點料理，讓饕客在台北即可品嚐他們的招牌美味。11月25日至2026年2月25日，用餐客人還有機會抽中台北泰國曼谷雙人來回機票。

▲集結曼谷預約困難店名菜　COAST泰味新境套餐明天登場。（圖／記者黃士原攝）

▲「鮪魚｜香茅｜拉帕」。（圖／記者黃士原攝）

「這次聯名主題套餐，我希望真實呈現泰國Fine Dining的多樣性。」MMHG創辦人林泉說明，他運用多年累積的國際人脈，親自邀請多位米其林一星、亞洲50最佳餐廳入榜，以及預約困難名店主廚跨海合作，透過數不清的群組討論與線上會議，以海鮮為主軸，結合各自擅長的泰式香料、烹調技法，打造台灣限定的當季菜單。

▲集結曼谷預約困難店名菜　COAST泰味新境套餐明天登場。（圖／記者黃士原攝）

▲「青甘魚｜甜菜根｜鍣葒」。（圖／記者黃士原攝）

▲集結曼谷預約困難店名菜　COAST泰味新境套餐明天登場。（圖／記者黃士原攝）

▲「當日鮮魚｜牡蠣｜苦瓜」。（圖／記者黃士原攝）

「泰味新境」為半年主題企劃，預定將為兩階段限時菜單，首波明天登場，以海鮮料理為主軸，參與菜單研發共有6位泰國名廚，開胃菜「鮪魚｜香茅｜拉帕」由COAST餐廳的共同創辦人Ian Kittichai設計，米其林一星「Le Du」主廚Thitid Ton Tassanakajohn帶來「青甘魚｜甜菜根｜鍣葒」以及招牌「當日鮮魚｜牡蠣｜苦瓜」，展現具高度張力的當代泰式海鮮風格。

▲集結曼谷預約困難店名菜　COAST泰味新境套餐明天登場。（圖／記者黃士原攝）

▲「鰆魚｜羊肚菌｜㻬彌咖哩」。（圖／記者黃士原攝）

▲集結曼谷預約困難店名菜　COAST泰味新境套餐明天登場。（圖／記者黃士原攝）

▲「伊比利豬｜舞菇｜孟族咖哩」。（圖／記者黃士原攝）

米其林一星「Wana Yook」主廚Chalee Kader以細膩的創新現代手法詮釋泰國地域性料理，套餐裡的「鰆魚｜羊肚菌｜㻬彌咖哩」，展現他獨到的咖哩菜系。米其林一星餐廳「Saneh Jaan」主廚Pilaipon Kamnag擅長挖掘瀕臨失傳的泰國古食譜，他帶來泰國孟族傳統食譜的「伊比利豬｜舞菇｜孟族咖哩」與傳統甜點「椰子｜斑蘭葉｜翠玉浴香」。

▲集結曼谷預約困難店名菜　COAST泰味新境套餐明天登場。（圖／記者黃士原攝）

▲「虎蝦｜帝王蟹｜是拉差」。（圖／記者黃士原攝）

▲集結曼谷預約困難店名菜　COAST泰味新境套餐明天登場。（圖／記者黃士原攝）

▲「北海道干貝｜沙嗲｜牛奶麵包」。（圖／記者黃士原攝）

主掌的「Chim by Siam Wisdom」餐廳的Thaninthorn Chantrawan，擁有「泰國料理鐵人」封號，菜單中的「虎蝦｜帝王蟹｜是拉差」由他研發，展現細緻且多層次的味覺體驗。接連奪下2024年「亞洲最佳女廚師」、2025年「世界最佳女廚師」的Pichaya Soontornyanakij端出「北海道干貝｜沙嗲｜牛奶麵包」，在經典中展現泰國多元族群飲食文化。

「泰味新境」半年主題企劃，預定將為兩階段限時菜單。首波自2025年11月25日登場，套餐每套3980元+10%，以海鮮料理為主軸；第二波預計於2026年2月底登場，屆時名廚陣容將全面換新，林泉保證一定是米其林星級、預約困難店的名廚。

▲頭抽煎焗虎蝦。（圖／台北喜來登提供）

▲頭抽煎焗虎蝦。（圖／台北喜來登提供）

另外，台北喜來登粵菜餐廳辰園迎來新任主廚伍志杰，12月1日推出以傳統粵菜技藝呈現的12道新菜，其中「頭抽煎焗虎蝦」選用肉質厚實的東南亞產海虎蝦，經由高溫油封定型，再以蒜頭、蔥薑和以冰糖、米酒特製的頭抽醬一同大火快炒收汁，香氣濃郁入口鹹中帶甜。

▲堂啫海鹽薑茸焗海星。（圖／台北喜來登提供）

▲堂啫海鹽薑茸焗海星。（圖／台北喜來登提供）

「堂啫海鹽薑茸焗海星斑」是粵菜中極具代表性的「啫」功夫菜，主廚選用肉質細膩的野生海星斑，切分為均一尺寸，確保魚肉受熱一致。紅蔥頭與蒜頭先以乾鍋慢炒逼香，再迅速投入生魚肉、蓋上鍋蓋，以中火焗約7分鐘。桌邊服務時，服務人員會在客席旁以玫瑰露酒沿鍋邊點燃，藍色酒焰升起除了為料理增添玫瑰香氣，醬汁和食材還會在高溫下與鍋具接觸蒸發所引起「啫啫」清脆聲響，故得其名。

▲瑤柱煎官燕佐頂上湯。（圖／台北喜來登提供）

▲瑤柱煎官燕佐頂上湯。（圖／台北喜來登提供）

湯頭往往體現廣東菜系的深厚底蘊，「瑤柱煎官燕佐頂上湯」以金華火腿、赤肉、老母雞、文昌雞、雞腳、瑤柱與桂圓入鍋，先以1:2的料水比例燉煮6小時濃縮精華至1:1，再將濾出的純上湯慢吊2小時，帶出雞湯的醇厚、桂圓的甘甜。官燕則以整片頂級印尼官燕盞入饌，先以冷頂湯浸泡一夜，讓燕盞充分吸收雞湯風味，翌日以小火慢炒煎香，待湯汁逐漸蒸發、燕盞自然散開，便可起鍋。

關鍵字： 美食雲 泰味新境 曼谷名廚 海鮮套餐 COAST

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

