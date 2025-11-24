走進陽明山秋冬仙境！菁山吊橋落羽松變色　冷水坑芒草邁向尾聲

▲冷水坑往七星山方向，芒草鋪蓋整座山頭。（圖／記者彭懷玉攝）

記者彭懷玉／台北報導

陽明山進入一年中最美時節，位於冷擎步道入口處的落羽松林已翻紅，與菁山吊橋相互輝映，景致如詩如畫。而冷水坑往七星山方向，芒草鋪蓋整座山頭，閃耀出銀白色光芒，如浪花般隨風搖曳，是喜愛大自然旅人不能錯過的風景。

▲▼冷擎步道上的落羽松林，已換上金黃、橙紅新裝。（圖／記者彭懷玉攝）

從冷水坑一號停車場（冷水坑遊客服務站）出發，步行2分鐘，映入眼簾的是冷擎步道上的落羽松林，在低溫催化下，落羽松已褪下青翠外衣，換上金黃、橙紅新裝，展現秋冬唯美姿態，沿著50公尺長的菁山吊橋前進，腳下是冷水坑溪，硫磺味的溪水為內雙溪源頭支流之一，吸引許多旅人前來捕捉。

▲▼陽明山冷水坑生態池十分幽靜；冷水坑景點密集，一次可走訪多個去處。（圖／記者彭懷玉攝）



繼續沿著森林小徑前行，會來到冷水坑生態池，池面上遍布著台灣水韭，良好的環境也孕育出豐富的生態，幽靜氣息教人忘卻煩憂。步道還能延伸至絹絲瀑布，最終可抵達擎天崗大草原。

▲▼從冷水坑出發，往七星山步道前進，會看見白背芒如白浪般起伏。（圖／記者彭懷玉攝）

秋芒季即將進入尾聲，從冷水坑往七星山步道前行，一座座山頭仍籠罩在白背芒的包覆中，尤其在陽光照耀下，羽毛般的花穗隨風搖曳，展現出蕭瑟的意境，放眼望去令人心曠神怡。

想訓練心肺功能和腳力，沿著石階步道走20多分鐘，即可抵達圓形、雙層的七星山登山口觀景台，可在此休息片刻，若時間充足者可再挑戰七星山主峰，抑或下山前往夢幻湖。

在蛙鳴聲引領下，約20分鐘步行時間，美如其名的夢幻湖便能收進眼底，翠綠湖面、山巒環抱景色時而清亮、時而霧氣瀰漫，呈現出如夢似幻的仙境美景。

▲夢幻湖被山巒環抱，時而霧氣環繞，如仙境般讓人迷戀。（圖／記者彭懷玉攝）