米其林入選餐廳「琥珀割烹」營業至12/31　將搬新址再登場

▲琥珀割烹。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

2023年9月開幕的「琥珀割烹」，承襲九州米其林二星「新屋敷 幸福論」，連續兩年獲得台灣米其林指南入選餐廳，近日品牌宣布內部優化與調整，餐廳只營業到12月31日，未來將搬遷到其他地點，舊址將有新品牌進駐。

琥珀割烹位於國父紀念館商圈，2023年9月開幕，料理長就是九州米其林二星「新屋敷 幸福論」主廚的嫡傳弟子，選用頂級日本食材、魚貨與蔬果，期望能給台灣美食愛好者有不同的割烹體驗。有別於台北割烹名店，多以生魚片、生食、握壽司為主角，琥珀的無菜單料理中，僅有2道是生食，其他都是運用燒烤、蒸煮等烹調手法的熟食，均需要耗費大量時間和功夫進行前置作業。

▲「胡麻豆腐」口感極似河豚白子。（圖／記者黃士原攝）

▲琥珀割烹的「鰻魚印籠燒」。（圖／記者黃士原攝）

琥珀割烹連續2年都獲得米其林指南入選餐廳，Google也有4.7顆星的評價，不過餐廳日前公告只營業到12月31日，「後續將進行品牌優化及空間調整，未來將以不同的面貌展現給各位，施工期間造成不便，敬請見諒，期待以全新面貌，再次迎接各位。」

據了解，琥珀割烹並沒有結束營業，而是搬遷至其他地點，待裝潢完畢就會公布地址，舊址則將有新品牌進駐。

▲勺日最後一家店12/15熄燈。（資料照／勺日提供）

有台北東區最美咖啡廳美譽的「勺日」，8月才收掉「忠泰樂生活店」與「新光Let's Go店」，昨天再公告目前僅剩的一家、同時也是創始店「日好空間店」也要熄燈，12月15日為最後營業日，也宣告這個品牌正式結束。

2021年開幕的勺日咖啡廳，創始店坐落於台北東區精華地段，由曾經設計隱世餐酒館以及獲得亞洲五十大酒吧Draft Land的「隱室工作室」操刀，運用溫潤的木質色家具搭配柔和米色調，規劃兩層樓80坪寬敞的室內大空間，打造韓系質感奶油系咖啡廳，大片落地窗的映襯綠蔭，就像是忙碌城市生活中的綠洲，因此有台北東區最美咖啡廳美譽。

Momo.定延表演中打滑　Sana「毛巾鋪地」救援

