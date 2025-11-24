ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

TEA TOP推「焙香粉角」嚐鮮價85折　萬波、迷客夏都有新配料

▲▼TEA TOP推出全新配料焙香粉角以及3款新飲品。（圖／TEA TOP第一味提供）

▲TEA TOP推出3款新飲品。（圖／TEA TOP第一味提供）

記者蕭筠／台北報導

TEA TOP第一味推出新配料「焙香粉角」，還有3款全新飲品選擇，11月26日前嚐鮮價85折。《ETtoday新聞雲》整理手搖飲冬季最新配料，包括萬波推米麻糬、迷客夏有桂花粉粿等。

▲▼TEA TOP推出全新配料焙香粉角以及3款新飲品。（圖／TEA TOP第一味提供）

▲TEA TOP新配料焙香粉角。（圖／TEA TOP第一味提供）

●TEA TOP第一味：焙香粉角
TEA TOP新配料「焙香粉角」是以108茶王蜜製而成，茶香濃厚、口感彈韌；同步推出3款新品包括「奶香金萱」、「焙香粉角金萱」及「粉角冬瓜檸檬」，售價40元起，11月26日前可享新品嚐鮮價85折。

▲▼迷客夏。（圖／記者蕭筠攝）

▲迷客夏冬季新配料「桂香粉粿」。（圖／記者蕭筠攝）

●迷客夏：桂香粉粿
迷客夏新配料「桂香粉粿」以嚴選金桂花瓣入糖熬煮，再放進Q彈粉粿中，口感香甜帶有花香，每份15元；飲品推薦「桂香青檸粉粿」，以青茶為基底加入桂花、微酸檸檬點綴，再加入桂香粉粿，售價65元。

▲▼麻古茶坊推紅茶粉粿新配料。（圖／麻古茶坊提供）

▲麻古茶坊推「紅萱粉粿」。（圖／麻古茶坊提供）

●麻古茶坊：紅萱粉粿
麻古茶坊最新配料「紅萱粉粿」，是在粉粿製程中融入紅萱烏龍茶湯，打造軟Q茶香口感，每份10元；並推出「粉粿紅茶拿鐵」、「粉粿橙香紅萱」、「粉粿冰萃檸檬」及「粉粿金萱」4款飲品，售價40元起，大葉高島屋、麻古新竹園區F12P1及F12P7商場店未販售。

▲▼ 翰林茶館首創「鐵觀音粉角」，同步推出冬季新品「鐵粉Q紅豆鮮奶茶」、「胚芽暖心奶茶」。（圖／翰林茶館提供）

▲ 翰林茶館首創「鐵觀音粉角」。（圖／翰林茶館提供）

●翰林茶館：鐵觀音粉角
翰林茶館首創新配料「鐵觀音粉角」，茶香十足；推薦飲品「鐵粉Q紅豆鮮奶茶」，以鮮奶茶為基底，搭配蜜紅豆，再放進鐵觀音粉角，中杯售價95元、大杯售價110元，12月31日前周六、日中午後限定「冬季新品外帶大杯同品項第2杯半價」。

▲▼萬波島嶼紅茶秋冬限定「芋頭系列」回歸，今年推出升級版芋香奶茶。（圖／記者蕭筠攝）

▲萬波島嶼紅茶推出新配料「米麻糬」。（圖／記者蕭筠攝）

●萬波島嶼紅茶：米麻糬
萬波島嶼紅茶最新配料「米麻糬」，口感軟Q有彈性；飲品推薦「米麻糬芋泥奶茶」，以奶茶堆疊米麻糬與芋泥，售價85元，限冷飲，甜度則有微糖、無糖2種選擇，建議於20分鐘內飲用完畢。

【你可能也想看】

►速食店推「銅板優惠」　1+1下殺49元起
►披薩限定優惠！達美樂全口味半價、拿坡里199元 
►摩斯漢堡「台灣火雞堡」12門市限定　還有3大感恩節優惠

關鍵字： 美食情報 美食雲 手搖飲 配料

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

桃園養生館「密室藏妹」！應召女穿清涼女僕裝爬出畫面曝

推薦閱讀

Krispy Kreme推史努比造型甜甜圈　消費滿額送耶誕卡

Krispy Kreme推史努比造型甜甜圈　消費滿額送耶誕卡

2025追楓8景點一次打包！

2025追楓8景點一次打包！

Mister Donut耶誕甜甜圈+義式「波波隆尼」明開賣　限時買6送2

Mister Donut耶誕甜甜圈+義式「波波隆尼」明開賣　限時買6送2

米其林入選餐廳「琥珀割烹」營業至12/31

米其林入選餐廳「琥珀割烹」營業至12/31

TEA TOP推「焙香粉角」嚐鮮價85折　萬波、迷客夏都有新配料

TEA TOP推「焙香粉角」嚐鮮價85折　萬波、迷客夏都有新配料

三麗鷗明星派對「5大展區免費逛」

三麗鷗明星派對「5大展區免費逛」

超商咖啡「周一限定」優惠買1送1

超商咖啡「周一限定」優惠買1送1

最低268元！宜蘭火鍋吃到飽超過30種食材任夾

最低268元！宜蘭火鍋吃到飽超過30種食材任夾

南投4萬坪秘境「穿紅或綠」免費入園

南投4萬坪秘境「穿紅或綠」免費入園

王品5大鍋物品牌消費抽萬元金飾

王品5大鍋物品牌消費抽萬元金飾

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

花蓮FaliFali音樂節　原民藝術×音樂×旅遊完美結合

萬華超低調「105歲」最中餅老店！

全台最大免費「玫瑰花園」花季看跑

台北歐洲冬季嘉年華11/27一連4天開逛

八曜和茶超夯新品開賣1天快售完！　業者：電詢有庫存再去買

全台三井Outlet「超人力霸王聖誕趴」

身分證同時中2碼　免費吃100隻蝦

2026春遊瑞士　最高第2人省1萬元

普發現金剛剛好　首爾fun韓假萬元有找

北部「4處紫花秘境」進入最美觀賞期

熱門行程

最新新聞更多

Krispy Kreme推史努比造型甜甜圈　消費滿額送耶誕卡

2025追楓8景點一次打包！

Mister Donut耶誕甜甜圈+義式「波波隆尼」明開賣　限時買6送2

米其林入選餐廳「琥珀割烹」營業至12/31

TEA TOP推「焙香粉角」嚐鮮價85折　萬波、迷客夏都有新配料

三麗鷗明星派對「5大展區免費逛」

超商咖啡「周一限定」優惠買1送1

最低268元！宜蘭火鍋吃到飽超過30種食材任夾

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366