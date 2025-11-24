TEA TOP推「焙香粉角」嚐鮮價85折　萬波、迷客夏都有新配料

▲TEA TOP推出3款新飲品。（圖／TEA TOP第一味提供）

記者蕭筠／台北報導

TEA TOP第一味推出新配料「焙香粉角」，還有3款全新飲品選擇，11月26日前嚐鮮價85折。《ETtoday新聞雲》整理手搖飲冬季最新配料，包括萬波推米麻糬、迷客夏有桂花粉粿等。

▲TEA TOP新配料焙香粉角。（圖／TEA TOP第一味提供）

●TEA TOP第一味：焙香粉角

TEA TOP新配料「焙香粉角」是以108茶王蜜製而成，茶香濃厚、口感彈韌；同步推出3款新品包括「奶香金萱」、「焙香粉角金萱」及「粉角冬瓜檸檬」，售價40元起，11月26日前可享新品嚐鮮價85折。

▲迷客夏冬季新配料「桂香粉粿」。（圖／記者蕭筠攝）

●迷客夏：桂香粉粿

迷客夏新配料「桂香粉粿」以嚴選金桂花瓣入糖熬煮，再放進Q彈粉粿中，口感香甜帶有花香，每份15元；飲品推薦「桂香青檸粉粿」，以青茶為基底加入桂花、微酸檸檬點綴，再加入桂香粉粿，售價65元。

▲麻古茶坊推「紅萱粉粿」。（圖／麻古茶坊提供）

●麻古茶坊：紅萱粉粿

麻古茶坊最新配料「紅萱粉粿」，是在粉粿製程中融入紅萱烏龍茶湯，打造軟Q茶香口感，每份10元；並推出「粉粿紅茶拿鐵」、「粉粿橙香紅萱」、「粉粿冰萃檸檬」及「粉粿金萱」4款飲品，售價40元起，大葉高島屋、麻古新竹園區F12P1及F12P7商場店未販售。

▲ 翰林茶館首創「鐵觀音粉角」。（圖／翰林茶館提供）

●翰林茶館：鐵觀音粉角

翰林茶館首創新配料「鐵觀音粉角」，茶香十足；推薦飲品「鐵粉Q紅豆鮮奶茶」，以鮮奶茶為基底，搭配蜜紅豆，再放進鐵觀音粉角，中杯售價95元、大杯售價110元，12月31日前周六、日中午後限定「冬季新品外帶大杯同品項第2杯半價」。

▲萬波島嶼紅茶推出新配料「米麻糬」。（圖／記者蕭筠攝）

●萬波島嶼紅茶：米麻糬

萬波島嶼紅茶最新配料「米麻糬」，口感軟Q有彈性；飲品推薦「米麻糬芋泥奶茶」，以奶茶堆疊米麻糬與芋泥，售價85元，限冷飲，甜度則有微糖、無糖2種選擇，建議於20分鐘內飲用完畢。