超萌秋田犬現身華山！秋田觀光物產展爽逛16攤位　免費吃美食拼盤

▲「秋田觀光物產展 in 台北」今起連續2天在華山登場。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／台北報導

一年一度的「秋田觀光物產展 in 台北」今（22日）起連續2天在華山1914文化創意產業園區的華山劇場，今年推出免費「秋田美食拼盤」試吃，在台灣就能品嚐秋田牛、白神蔥與酸甜可口的秋田蘋果，還可以和超萌的秋田犬合照。

▲旅客可以和秋田犬合照。（圖／記者蔡玟君攝）

▲還有各種可愛的秋田犬立牌。（圖／記者蔡玟君攝）

今年「秋田觀光物產展 in 台北」由秋田縣副知事谷剛史親率代表團來台，規模更勝以往，活動以秋田最具代表性的「秋田犬」為主視覺，不僅有可愛的秋田犬立像，在華山劇場草皮各處，也擺放不同樣貌的可愛秋田犬立牌，讓旅客可以盡情拍照，甚至能與秋田犬一起站在「AKITA」地標前合照。

▲秋田觀光物產展此次有16個觀光攤位。（圖／記者蔡玟君攝）

此外，沿著華山劇場半圓形廣場共設有16個特色攤位，集結秋田縣內各地觀光團體與設施單位，提供豐富的旅遊資訊、美食試吃、特色物產販售、限量小禮物、手作體驗等。

例如活動期間將提供約1000份秋田美食拼盤免費試吃，包含入口即化的秋田牛、香氣濃郁的白神蔥與酸甜可口的秋田蘋果，還有日本酒試飲。

現場還有一處特色攤位「蠟筆小新家族都市秋田、埼玉、熊本」，由於小新的爸爸野原廣志是秋田縣人，美冴的故鄉則是熊本，埼玉縣則是《蠟筆小新》主要的故事地點，三縣就組成「家庭城市」共同推廣觀光，此次在「秋田觀光物產展 in 台北」中也推出一系列蠟筆小新特色周邊商品。

▲台灣虎航在日本東北地區佈局多個航點。（圖／記者蔡玟君攝）

▲台灣虎航商務長許致遠（左4）。（圖／記者蔡玟君攝）

目前台灣已有秋田直飛航班，由台灣虎航執飛，提供每周四、日2個來往航班。台灣虎航商務長許致遠也表示，秋田航線載客率平均超過9成，其他東北地區航點也是，顯見旅客對於東北地區的喜愛。

看好台灣人赴日旅遊需求持續暢旺，加上商務往來需求增加，接下來台灣虎航也將開闢「台南－熊本」、「高雄－熊本」航線，讓南台灣旅客前往日本旅遊、洽公都更加方便。