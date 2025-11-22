台南最好玩親子飯店普發萬元優惠　享住滿24小時、11歲以下免費

▲和逸飯店台南西門館推出黑色星期五與普發萬元優惠。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／綜合報導

黑色星期五折扣季即將到來，台南市區最好玩的親子飯店「和逸飯店台南西門館」順勢推出住房優惠，即日起至12月13日為止，預訂黑色星期五住房專案享7折優惠。同時飯店看準普發一萬元入袋的時機，推出會員專屬「入住一萬 再贈一萬」專案，還能享住滿24小時禮遇。

因應普發一萬元政策，和逸飯店台南西門館推出會員專屬「入住一萬 再贈一萬」住房專案，入住舒適套房優惠價1萬元，再贈送會員點數1萬點，並享住宿24小時的尊榮禮遇。

▲客房示意圖。（圖／業者提供）

另外針對親子家庭出遊，業者也推出「普發金升等」專案，周日至周四雙人入住兩晚8888元，再享免費升等和逸客房兩大床，加碼招待兩位11歲以下兒童免費入住，以親民的價格打造兩晚輕鬆無負擔的親子旅行。

▲「台南Signia by Hilton酒店」由原本台南大億麗緻酒店改建。（圖／福泰飯店集團提供）

而看好台南觀光市場，福泰飯店集團攜手希爾頓集團，宣布在台南打造亞洲首間「Signia by Hilton酒店」，酒店預計於2026年正式開幕，為台南提供國際奢華旅宿新選擇。

Signia by Hilton 為希爾頓旗下新世代高端酒店品牌，主打「親近卻不失奢華」同時充滿能量與文化張力，融合現代設計美學與社交能量，也針對商務會議、獎勵旅遊與高端休閒市場（MICE）打造，提供結合社交、商務與生活方式的全方位住宿體驗。

▲台南Signia by Hilton酒店模擬圖。（圖／福泰飯店集團提供）

台南Signia by Hilton過去為台南大億麗緻酒店，由福泰飯店集團接手後重新改造與擴建，未來由希爾頓集團管理。館內規劃344間客房、560坪會議與宴會空間，並設有全日餐廳、水療中心、室內游泳池、健身中心與 Club Signia 專屬會所等設施。

設計則融入台南在地文化意象，例如鐵花窗、老屋花磚等元素，延續福泰飯店集團的設計精神，結合國際精品飯店的現代感，未來在餐飲、活動方面也計畫融入在地元素。