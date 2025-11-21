ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
極千葉冬季進補「麻油雞羊肉爐無限供應」　再加碼麝香葡萄吃到飽

▲極千葉冬季進補「麻油雞羊肉爐無限供應」　再加碼麝香葡萄吃到飽。（圖／千葉集團提供）

▲極千葉冬季進補，12月羊肉爐無限供應。（圖／千葉集團提供）

記者黃士原／台北報導

近期氣溫明顯下降，正式進入火鍋旺季，千葉餐飲集團旗下「極千葉火鍋」，除了祭出麝香葡萄吃到飽來吸引客人外，12月還有麻油雞、羊肉爐無限供應，讓大家補補身體度過寒冬。

極千葉是千葉餐飲集團今年4月推出的新品牌，除了主打火鍋吃到飽外，占地超過700坪空間還有各式餐檯，現烤豬肋排、德國豬腳、宜蘭烤鴨等超過百道菜色同樣無限供應。費用799元至1599元。

▲極千葉冬季進補「麻油雞羊肉爐無限供應」　再加碼麝香葡萄吃到飽。（圖／千葉集團提供）

▲極千葉即日起韓國麝香葡萄吃到飽。（圖／千葉集團提供）

極千葉不只提供火鍋吃到飽，自助餐檯上還有上百道料理與甜點無限供應，除了有國人最愛的壽司、熟白蝦、炸雞薯條、現烤豬肋排、德國豬腳、義式燉飯、宜蘭烤鴨外，以及甜點師傅打造的各式糕點與多款新鮮水果，根本就是一家Buffet餐廳。

▲極千葉冬季進補「麻油雞羊肉爐無限供應」　再加碼麝香葡萄吃到飽。（圖／千葉集團提供）

▲極千葉12月也有麻油雞吃到飽。（圖／千葉集團提供）

迎接冬季聚餐潮與搶食普發現金商機，極千葉即日起至12月31日祭出麝香葡萄吃到飽，不用再加價。此外，為了讓大家補補身體度過寒冬，12月一整月無限供應麻油雞、羊肉爐。

▲身分證字號同時有「2」跟「9」，餐廳送100隻蝦。（圖／高雄美食地圖提供）

另外，在高雄、屏東都有分店的「灑椒麻辣鴛鴦火鍋」，以壽星專屬的「生日快樂肉瀑布」聞名，幾歲就送幾片肉。慶祝高雄青年店開幕，年底前再推出身分證字號優惠，只要對中「2」或「9」，就送50隻蝦，如果同時擁有這兩數字，100隻免費吃。

想參加此活動的民眾，須前一天打電話訂位告知，讓業者提前備料，同時1桌限用1張身分證，且整桌要配合低消，兌換50隻蝦為1500元，100隻蝦為2000元，僅限高雄青年店、博愛店與文山店適用。

